L'ex Mario Piga: "Dobbiamo tornare grandi"

venerdì, 29 agosto 2025, 08:50

Sono passati 40 anni, ma Lucca ti resta dentro. L'ultima conferma arriva da Mario Piga uno dei due gemelli sardi (nelle foto di Alcide) che a metà degli anni '70 vestirono la maglia rossonera e lasciarono davvero il segno prima di spiccare il volo verso categorie superiori. Erano gli anni delle grandi speranze, quelli che culmineranno nell'indimenticabile campionato con la gara-spareggio di Ferrara: Mario e Marco (nelle foto di Foto Alcide) accesero i sogni dei tifosi e a distanza di tanti anni, Mario, l'unico dei due gemelli ancora vivente (Marco è deceduto lo scorso anno), ha voluto con un commento su un post FAcebook di Gazzetta Lucchese ribadire che segue ancora la Lucchese, facendo i complimenti ai tifosi che stanno iniziando a sottoscrivere in gran numero gli abbonamenti.

"I gemelli Piga – ha scritto – non dimenticano Lucca e la Lucchese: avete contribuito in maniera determinante al nostro saldo di categoria, dobbiamo ritornare grandi... la città e i suoi tifosi meritano di vedere la Lucchese almeno in Serie B: un grande in bocca al lupo per il campionato. Ricordiamoglielo: la Lucchese è di tutti e noi la seguiremo: Mario e Marco".

Mario rimase due stagioni, dal 1975 al 1977, nella Lucchese totalizzando 73 presenze e tre gol, Nella sua carriera, anche Avellino, Lazio, Perugia, Torres. Marco invece rimase in rossonero una sola annata, quella 1975-1966 e mise a segno ben 19 reti in 37 gare per poi passare all'Avellino, al Catania, alla Reggina, alla Torres.