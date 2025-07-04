L'ex Mario Piga: "Dobbiamo tornare grandi"

Mondo Pantera
venerdì, 29 agosto 2025, 08:50
Sono passati 40 anni, ma Lucca ti resta dentro. L'ultima conferma arriva da Mario Piga uno dei due gemelli sardi (nelle foto di Alcide) che a metà degli anni '70 vestirono la maglia rossonera e lasciarono davvero il segno prima di spiccare il volo verso categorie superiori. Erano gli anni delle grandi speranze, quelli che culmineranno nell'indimenticabile campionato con la gara-spareggio di Ferrara: Mario e Marco (nelle foto di Foto Alcide) accesero i sogni dei tifosi e a distanza di tanti anni, Mario, l'unico dei due gemelli ancora vivente (Marco è deceduto lo scorso anno), ha voluto con un commento su un post FAcebook di Gazzetta Lucchese ribadire che segue ancora la Lucchese, facendo i complimenti ai tifosi che stanno iniziando a sottoscrivere in gran numero gli abbonamenti.
"I gemelli Piga – ha scritto – non dimenticano Lucca e la Lucchese: avete contribuito in maniera determinante al nostro saldo di categoria, dobbiamo ritornare grandi... la città e i suoi tifosi meritano di vedere la Lucchese almeno in Serie B: un grande in bocca al lupo per il campionato. Ricordiamoglielo: la Lucchese è di tutti e noi la seguiremo: Mario e Marco".
Mario rimase due stagioni, dal 1975 al 1977, nella Lucchese totalizzando 73 presenze e tre gol, Nella sua carriera, anche Avellino, Lazio, Perugia, Torres. Marco invece rimase in rossonero una sola annata, quella 1975-1966 e mise a segno ben 19 reti in 37 gare per poi passare all'Avellino, al Catania, alla Reggina, alla Torres.
giovedì, 28 agosto 2025, 15:43
Lega Nazionale Dilettanti ha reso noto il calendario del campionato di Serie C1 toscano 2025-2026. La Futsal Lucchese si presenta ai nastri di partenza con l'ambizione di compiere un ulteriore step di crescita, tenendo alto l'onore della città di Lucca e cercando un sempre più profondo attaccamento alla maglia.
lunedì, 18 agosto 2025, 15:27
La Futsal Lucchese è pronta a dare ufficialmente il via alla stagione 2025-26 della prima squadra. Un nuovo capitolo che rappresenta la terza tappa di un percorso iniziato con tante sfide, ostacoli superati e numerose soddisfazioni conquistate sul campo
giovedì, 10 luglio 2025, 12:06
A Lucca arriva infatti uno dei migliori tecnici del panorama regionale, Riccardo Garzelli, a lui il compito di guidare la prima squadra nella seconda stagione nel massimo campionato regionale
venerdì, 4 luglio 2025, 15:32
Proseguono gli stage organizzati dalla Futsal Lucchese, in concomitanza con l'avvio della stagione agonistica 2025-26, finalizzati alla selezione dei ragazzi che andranno a comporre le squadre partecipanti ai prossimi campionati FIGC U15, U17, U19 e U21