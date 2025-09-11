Abbonamenti, la Lucchese va a 1000

Banca di Pescia

sabato, 13 settembre 2025, 21:42

L'ennesimo fallimento (il quarto), le ennesime promesse non mantenute nella scorsa stagione, l'ennesimo ritorno tra i dilettanti: eppure l'amore per la Lucchese è più forte di tutto: a chiusura della campagna abbonamenti, sono state 996 le tessere sottoscritte dai tifosi, la maggior parte delle quali per la curva.

Si tratta di un risultato per certi versi clamoroso, anche tenendo conto che la scorsa stagione, tra i professionisti e in due categorie superiori, erano state 1046 le tessere sottoscritte, al termine di una estate dove la parola d'ordine della società di allora aveva illuso non pochi tifosi. Ora, dopo la ripartenza e il fallimento, si sono ritrovati quasi nel solito numero a riprova di una passione che resiste a tutto. Davvero una grande manifestazione di amore.

sabato, 13 settembre 2025, 17:13

Futsal Lucchese, esordio vincente in Coppa Italia

Buona la prima per la nuova Futsal Lucchese. In una bella cornice di pubblico, la Pantera si impone per 5-3 contro la Timec, nella prima gara della fase a gironi della Coppa Italia

sabato, 13 settembre 2025, 12:51

“Amore senza fine – Lucchese 120”, la visita di Brunori

Il sindaco Mario Pardini e l’assessore allo sport Fabio Barsanti hanno ricevuto a Palazzo Guinigi il presidente della Lucchese, Matteo Brunori, in occasione dell’allestimento della mostra dedicata ai 120 anni dalla fondazione della Lucchese 1905, insieme al curatore Luca Mandoli

sabato, 13 settembre 2025, 08:45

Riparte Corner Corto

Dopo la pausa estiva, lunedì, alle 19.05, torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare della nuova Lucchese, dell'inizio del campionato e delle prospettive rossonere con una grande novità: la trasmissione andrà in onda anche sui canali di Retemia

giovedì, 11 settembre 2025, 14:43

Futsal Lucchese, nasce il settore giovanile rossonero

Oltre al capitolo prima squadra, va detto che l'estate ha portato con sé molte novità, segnando un periodo di cambiamenti importanti. Dopo mesi di duro lavoro e una serie di stage che hanno riscosso un'adesione e un interesse sorprendenti intorno al progetto Futsal Lucchese, la società ha deciso di dare...

