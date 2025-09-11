Mondo Pantera



Abbonamenti, la Lucchese va a 1000

sabato, 13 settembre 2025, 21:42

L'ennesimo fallimento (il quarto), le ennesime promesse non mantenute nella scorsa stagione, l'ennesimo ritorno tra i dilettanti: eppure l'amore per la Lucchese è più forte di tutto: a chiusura della campagna abbonamenti, sono state 996 le tessere sottoscritte dai tifosi, la maggior parte delle quali per la curva.

Si tratta di un risultato per certi versi clamoroso, anche tenendo conto che la scorsa stagione, tra i professionisti e in due categorie superiori, erano state 1046 le tessere sottoscritte, al termine di una estate dove la parola d'ordine della società di allora aveva illuso non pochi tifosi. Ora, dopo la ripartenza e il fallimento, si sono ritrovati quasi nel solito numero a riprova di una passione che resiste a tutto. Davvero una grande manifestazione di amore.