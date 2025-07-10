Mondo Pantera



"Amore senza fine – Lucchese 120": la mostra prosegue a grande richiesta

lunedì, 8 settembre 2025, 14:06

"Amore senza fine – Lucchese 120": la mostra prosegue a grande richiesta. Da mercoledì 10 settembre sarà visitabile gratuitamente a Palazzo Guinigi



Prosegue a grande richiesta l'omaggio della città alla storia della Lucchese 1905. Dopo il grande successo della mostra itinerante inaugurata lo scorso maggio in occasione dei 120 anni dalla fondazione del club, l'esposizione "Amore senza fine – Lucchese 120" troverà una nuova collocazione a Palazzo Guinigi.



A partire da mercoledì 10 settembre, i 15 pannelli fotografici curati dall'amministrazione comunale in collaborazione con Lucca United saranno nuovamente visitabili, questa volta in uno spazio unitario e suggestivo, accessibile gratuitamente a tutti i cittadini e agli appassionati.



Il percorso espositivo, composto da scatti storici di Foto Alcide, ripercorre le tappe più significative della squadra rossonera: dalla fondazione, decennio dopo decennio, fino ai momenti e ai protagonisti che hanno contribuito a costruire la leggenda. Due focus speciali sono dedicati al legame con i tifosi e alle statistiche dei calciatori che hanno fatto la storia della Lucchese.



Con questa nuova collocazione, il Comune di Lucca intende rilanciare l'occasione di memoria e di identità collettiva, mantenendo vivo lo spirito di appartenenza che lega da oltre un secolo la città alla sua squadra e alimentando l'auspicio ed il supporto per la ripartenza con la nuova società, dopo i mesi travagliati che ha vissuto il club durante l'estate. La mostra sarà visitabile gratuitamente secondo gli orari di apertura di Palazzo Guinigi.