Mondo Pantera
lunedì, 8 settembre 2025, 14:06
"Amore senza fine – Lucchese 120": la mostra prosegue a grande richiesta. Da mercoledì 10 settembre sarà visitabile gratuitamente a Palazzo Guinigi
Prosegue a grande richiesta l'omaggio della città alla storia della Lucchese 1905. Dopo il grande successo della mostra itinerante inaugurata lo scorso maggio in occasione dei 120 anni dalla fondazione del club, l'esposizione "Amore senza fine – Lucchese 120" troverà una nuova collocazione a Palazzo Guinigi.
A partire da mercoledì 10 settembre, i 15 pannelli fotografici curati dall'amministrazione comunale in collaborazione con Lucca United saranno nuovamente visitabili, questa volta in uno spazio unitario e suggestivo, accessibile gratuitamente a tutti i cittadini e agli appassionati.
Il percorso espositivo, composto da scatti storici di Foto Alcide, ripercorre le tappe più significative della squadra rossonera: dalla fondazione, decennio dopo decennio, fino ai momenti e ai protagonisti che hanno contribuito a costruire la leggenda. Due focus speciali sono dedicati al legame con i tifosi e alle statistiche dei calciatori che hanno fatto la storia della Lucchese.
Con questa nuova collocazione, il Comune di Lucca intende rilanciare l'occasione di memoria e di identità collettiva, mantenendo vivo lo spirito di appartenenza che lega da oltre un secolo la città alla sua squadra e alimentando l'auspicio ed il supporto per la ripartenza con la nuova società, dopo i mesi travagliati che ha vissuto il club durante l'estate. La mostra sarà visitabile gratuitamente secondo gli orari di apertura di Palazzo Guinigi.
venerdì, 29 agosto 2025, 08:50
Sono passati 40 anni, ma Lucca ti resta dentro. L'ultima conferma arriva da Mario Piga uno dei due gemelli sardi che a metà degli anni '70 vestirono la maglia rossonera e lasciarono davvero il segno prima di spiccare il volo verso categorie superiori: "Un grande in bocca al lupo per...
giovedì, 28 agosto 2025, 15:43
Lega Nazionale Dilettanti ha reso noto il calendario del campionato di Serie C1 toscano 2025-2026. La Futsal Lucchese si presenta ai nastri di partenza con l'ambizione di compiere un ulteriore step di crescita, tenendo alto l'onore della città di Lucca e cercando un sempre più profondo attaccamento alla maglia.
lunedì, 18 agosto 2025, 15:27
La Futsal Lucchese è pronta a dare ufficialmente il via alla stagione 2025-26 della prima squadra. Un nuovo capitolo che rappresenta la terza tappa di un percorso iniziato con tante sfide, ostacoli superati e numerose soddisfazioni conquistate sul campo
giovedì, 10 luglio 2025, 12:06
A Lucca arriva infatti uno dei migliori tecnici del panorama regionale, Riccardo Garzelli, a lui il compito di guidare la prima squadra nella seconda stagione nel massimo campionato regionale