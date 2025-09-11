“Amore senza fine – Lucchese 120”, la visita di Brunori

Mondo Pantera
sabato, 13 settembre 2025, 12:51
Questa mattina il sindaco Mario Pardini e l’assessore allo sport Fabio Barsanti hanno ricevuto a Palazzo Guinigi il presidente della Lucchese, Matteo Brunori, in occasione dell’allestimento della mostra dedicata ai 120 anni dalla fondazione della Lucchese 1905, insieme al curatore Luca Mandoli.
Dopo il successo della versione itinerante inaugurata lo scorso maggio, la mostra “Amore senza fine – Lucchese 120” trova ora una collocazione stabile e suggestiva a Palazzo Guinigi, dove è visitabile gratuitamente già da mercoledì 10 settembre.
L’esposizione, curata dall’amministrazione comunale in collaborazione con Lucca United, propone un percorso composto da 15 pannelli fotografici realizzati con materiali d’archivio e scatti storici di Foto Alcide. Un itinerario che racconta, decennio dopo decennio, le tappe più significative della squadra rossonera, i momenti che hanno fatto la storia e i protagonisti che l’hanno resa un simbolo per generazioni di tifosi. Due focus speciali sono dedicati al legame con la tifoseria e alle statistiche dei calciatori più iconici.
Con questa nuova collocazione, il Comune di Lucca intende mantenere viva la memoria sportiva e identitaria della città, offrendo a cittadini, tifosi e visitatori un’occasione di incontro e di condivisione nel segno della passione rossonera. La mostra “Amore senza fine – Lucchese 120” è visitabile gratuitamente secondo gli orari di apertura di Palazzo Guinigi.
sabato, 13 settembre 2025, 21:42
L'ennesimo fallimento (il quarto), le ennesime promesse non mantenute nella scorsa stagione, l'ennesimo ritorno tra i dilettanti: eppure l'amore per la Lucchese è più forte di tutto: a chiusura della campagna abbonamenti, sono state 996 le tessere sottoscritte dai tifosi, la maggior parte delle quali per la curva
sabato, 13 settembre 2025, 17:13
Buona la prima per la nuova Futsal Lucchese. In una bella cornice di pubblico, la Pantera si impone per 5-3 contro la Timec, nella prima gara della fase a gironi della Coppa Italia
sabato, 13 settembre 2025, 08:45
Dopo la pausa estiva, lunedì, alle 19.05, torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare della nuova Lucchese, dell'inizio del campionato e delle prospettive rossonere con una grande novità: la trasmissione andrà in onda anche sui canali di Retemia
giovedì, 11 settembre 2025, 14:43
Oltre al capitolo prima squadra, va detto che l'estate ha portato con sé molte novità, segnando un periodo di cambiamenti importanti. Dopo mesi di duro lavoro e una serie di stage che hanno riscosso un'adesione e un interesse sorprendenti intorno al progetto Futsal Lucchese, la società ha deciso di dare...