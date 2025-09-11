Mondo Pantera



“Amore senza fine – Lucchese 120”, la visita di Brunori

sabato, 13 settembre 2025, 12:51

Questa mattina il sindaco Mario Pardini e l’assessore allo sport Fabio Barsanti hanno ricevuto a Palazzo Guinigi il presidente della Lucchese, Matteo Brunori, in occasione dell’allestimento della mostra dedicata ai 120 anni dalla fondazione della Lucchese 1905, insieme al curatore Luca Mandoli.

Dopo il successo della versione itinerante inaugurata lo scorso maggio, la mostra “Amore senza fine – Lucchese 120” trova ora una collocazione stabile e suggestiva a Palazzo Guinigi, dove è visitabile gratuitamente già da mercoledì 10 settembre.

L’esposizione, curata dall’amministrazione comunale in collaborazione con Lucca United, propone un percorso composto da 15 pannelli fotografici realizzati con materiali d’archivio e scatti storici di Foto Alcide. Un itinerario che racconta, decennio dopo decennio, le tappe più significative della squadra rossonera, i momenti che hanno fatto la storia e i protagonisti che l’hanno resa un simbolo per generazioni di tifosi. Due focus speciali sono dedicati al legame con la tifoseria e alle statistiche dei calciatori più iconici.

Con questa nuova collocazione, il Comune di Lucca intende mantenere viva la memoria sportiva e identitaria della città, offrendo a cittadini, tifosi e visitatori un’occasione di incontro e di condivisione nel segno della passione rossonera. La mostra “Amore senza fine – Lucchese 120” è visitabile gratuitamente secondo gli orari di apertura di Palazzo Guinigi.