Mondo Pantera



Cerretese, in panchina c'è un ex rossonero

martedì, 9 settembre 2025, 12:37

C'è del rossonero anche nella Real Cerretese, che domenica prossima inaugurerà la stagione della nuova Lucchese. L'allenatore dei verdi è infatti Andrea Petroni. Nato nel 1965, ha mosso i suoi primi passi, calcisticamente parlando, proprio nelle giovanili rossonere, nei primi anni '80. L'attacco di quella formazione Berretti allenata da Paolo Baldi (unico a regalare un titolo di campione d'Italia al settore giovanile) era formato oltreché da Petroni, nato a Capannori, da Alessandro Tempesti (attuale allenatore degli Juniores rossoneri) e Maurizio Silva (che di Gazzetta è il fotografo). Ecco una foto con Petroni al centro che li ritrae tutti e tre.

Petroni, poi, è approdato anche alla prima squadra nella stagione 1983-1984 collezionando cinque presenze prima di spiccare il volo verso altre formazioni (Reggina, Pro Vercelli, Pontedera, Olbia). In quella Lucchese, allenata dallo stesso Baldi, c'era giocatori del calibro di Roberto Paci e Alberto Dal Molin. Da notare che in quel campionato di serie C2 tra le avversarie della Lucchese c'era la Cerretese.