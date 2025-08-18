Cerretese, in panchina c'è un ex rossonero

Mondo Pantera
martedì, 9 settembre 2025, 12:37
C'è del rossonero anche nella Real Cerretese, che domenica prossima inaugurerà la stagione della nuova Lucchese. L'allenatore dei verdi è infatti Andrea Petroni. Nato nel 1965, ha mosso i suoi primi passi, calcisticamente parlando, proprio nelle giovanili rossonere, nei primi anni '80. L'attacco di quella formazione Berretti allenata da Paolo Baldi (unico a regalare un titolo di campione d'Italia al settore giovanile) era formato oltreché da Petroni, nato a Capannori, da Alessandro Tempesti (attuale allenatore degli Juniores rossoneri) e Maurizio Silva (che di Gazzetta è il fotografo). Ecco una foto con Petroni al centro che li ritrae tutti e tre.
Petroni, poi, è approdato anche alla prima squadra nella stagione 1983-1984 collezionando cinque presenze prima di spiccare il volo verso altre formazioni (Reggina, Pro Vercelli, Pontedera, Olbia). In quella Lucchese, allenata dallo stesso Baldi, c'era giocatori del calibro di Roberto Paci e Alberto Dal Molin. Da notare che in quel campionato di serie C2 tra le avversarie della Lucchese c'era la Cerretese.
lunedì, 8 settembre 2025, 14:06
A partire da mercoledì 10 settembre, i 15 pannelli fotografici curati dall'amministrazione comunale in collaborazione con Lucca United saranno nuovamente visitabili, questa volta in uno spazio unitario e suggestivo, accessibile gratuitamente a tutti i cittadini e agli appassionati
venerdì, 29 agosto 2025, 08:50
Sono passati 40 anni, ma Lucca ti resta dentro. L'ultima conferma arriva da Mario Piga uno dei due gemelli sardi che a metà degli anni '70 vestirono la maglia rossonera e lasciarono davvero il segno prima di spiccare il volo verso categorie superiori: "Un grande in bocca al lupo per...
giovedì, 28 agosto 2025, 15:43
Lega Nazionale Dilettanti ha reso noto il calendario del campionato di Serie C1 toscano 2025-2026. La Futsal Lucchese si presenta ai nastri di partenza con l'ambizione di compiere un ulteriore step di crescita, tenendo alto l'onore della città di Lucca e cercando un sempre più profondo attaccamento alla maglia.
lunedì, 18 agosto 2025, 15:27
La Futsal Lucchese è pronta a dare ufficialmente il via alla stagione 2025-26 della prima squadra. Un nuovo capitolo che rappresenta la terza tappa di un percorso iniziato con tante sfide, ostacoli superati e numerose soddisfazioni conquistate sul campo