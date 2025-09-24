Coppa Italia, in vendita i biglietti

Altri articoli in Mondo Pantera

lunedì, 29 settembre 2025, 14:48

Si è concluso il primo weekend di impegni ufficiali per tutte le formazioni giovanili della Futsal Lucchese. La società può dirsi soddisfatta dei risultati ottenuti dai giovani rossoneri, frutto di un lavoro di scouting portato avanti in estate e del potenziale dei calciatori che sono scesi in campo

lunedì, 29 settembre 2025, 08:42

Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare della seconda vittoria dei rossoneri che danno continuità ai risultati, ma anche della nuova maglia esibita contro la Pro Livorno: stasera ore 19.05

sabato, 27 settembre 2025, 18:04

In una buona cornice di pubblico, la Futsal Lucchese inizia con il piede sbagliato il proprio campionato di Serie C1, perdendo per 3-2 contro la Vigor Fucecchio. I rossoneri sono stati pochi abili nel gestire il risultato e hanno pagato a caro prezzo gli errori difensivi commessi nel corso della...

mercoledì, 24 settembre 2025, 16:54

La società comunica che da giovedì 25 settembre sarà attiva la prevendita per la gara Lucchese-Pro Livorno 1919 Sorgenti, in programma domenica 28 settembre alle ore 15 presso lo Stadio Porta Elisa. Ecco dove acquistarli