Banca di Pescia

BL Colorificio

#viasangiorgio21

panda estivo 2025

Panda

Mondo Pantera

Curva Ovest, via la rete tra gli spalti e il campo

venerdì, 19 settembre 2025, 13:39

Curva Ovest, via la rete di separazione, che contribuiva a ostacolare la vista per i tifosi, tra la Curva Ovest e il campo: i lavori per la rimozione della stessa e dei pali sono partiti, come annuncia con un post su Facebook l'assessore allo Sport Fabio Barsanti.

"Finalmente – scrive - ci siamo: via la rete tra il campo e la Curva Ovest. Avendo adeguato l’impianto di videosorveglianza dello stadio - lavoro effettuato lo scorso anno da questa amministrazione - è adesso possibile rimuovere rete e pali, ad eccezione di quello centrale che sorregge la telecamera. Una volontà che avevo manifestato già la scorsa stagione, ma che è stato possibile attuare quest’anno grazie alle risorse impiegate dal Comune per i lavori di queste settimane. Dalla prossima partita casalinga sarà dunque possibile vedere un po’ meglio anche dalla curva".

bonito

Esseci stampa

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

BL Colorificio

#viasangiorgio21

panda estivo 2025

Panda

Altri articoli in Mondo Pantera

giovedì, 18 settembre 2025, 19:27

Futsal Lucchese, è tempo di esordio per gli Under 23

Primo fine settimana della stagione fitto di impegni per quasi tutte le formazioni della Futsal Lucchese. Terminate le ultime amichevoli si inizia finalmente a fare sul serio. Esordio ufficiale per la seconda squadra rossonera che domani sera sarà di scena contro il Futsal Massa, nel primo turno della Coppa Toscana

martedì, 16 settembre 2025, 14:27

Futsal Lucchese atteso dall'impegno di Coppa

Archiviato il successo all'esordio contro il Timec, la Futsal Lucchese è proiettata adesso verso l'insidiosa trasferta di venerdì sera alle 22 contro l'Atletico 2001, per la seconda giornata della fase a gironi di Coppa Italia

sabato, 13 settembre 2025, 21:42

Abbonamenti, la Lucchese va a 1000

L'ennesimo fallimento (il quarto), le ennesime promesse non mantenute nella scorsa stagione, l'ennesimo ritorno tra i dilettanti: eppure l'amore per la Lucchese è più forte di tutto: a chiusura della campagna abbonamenti, sono state 996 le tessere sottoscritte dai tifosi, la maggior parte delle quali per la curva

sabato, 13 settembre 2025, 17:13

Futsal Lucchese, esordio vincente in Coppa Italia

Buona la prima per la nuova Futsal Lucchese. In una bella cornice di pubblico, la Pantera si impone per 5-3 contro la Timec, nella prima gara della fase a gironi della Coppa Italia

Ricerca nel sito

bonito

Esseci stampa

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px