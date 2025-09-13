Mondo Pantera



Curva Ovest, via la rete tra gli spalti e il campo

venerdì, 19 settembre 2025, 13:39

Curva Ovest, via la rete di separazione, che contribuiva a ostacolare la vista per i tifosi, tra la Curva Ovest e il campo: i lavori per la rimozione della stessa e dei pali sono partiti, come annuncia con un post su Facebook l'assessore allo Sport Fabio Barsanti.

"Finalmente – scrive - ci siamo: via la rete tra il campo e la Curva Ovest. Avendo adeguato l’impianto di videosorveglianza dello stadio - lavoro effettuato lo scorso anno da questa amministrazione - è adesso possibile rimuovere rete e pali, ad eccezione di quello centrale che sorregge la telecamera. Una volontà che avevo manifestato già la scorsa stagione, ma che è stato possibile attuare quest’anno grazie alle risorse impiegate dal Comune per i lavori di queste settimane. Dalla prossima partita casalinga sarà dunque possibile vedere un po’ meglio anche dalla curva".