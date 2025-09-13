Curva Ovest, via la rete tra gli spalti e il campo

Mondo Pantera
venerdì, 19 settembre 2025, 13:39
Curva Ovest, via la rete di separazione, che contribuiva a ostacolare la vista per i tifosi, tra la Curva Ovest e il campo: i lavori per la rimozione della stessa e dei pali sono partiti, come annuncia con un post su Facebook l'assessore allo Sport Fabio Barsanti.
"Finalmente – scrive - ci siamo: via la rete tra il campo e la Curva Ovest. Avendo adeguato l’impianto di videosorveglianza dello stadio - lavoro effettuato lo scorso anno da questa amministrazione - è adesso possibile rimuovere rete e pali, ad eccezione di quello centrale che sorregge la telecamera. Una volontà che avevo manifestato già la scorsa stagione, ma che è stato possibile attuare quest’anno grazie alle risorse impiegate dal Comune per i lavori di queste settimane. Dalla prossima partita casalinga sarà dunque possibile vedere un po’ meglio anche dalla curva".
giovedì, 18 settembre 2025, 19:27
Primo fine settimana della stagione fitto di impegni per quasi tutte le formazioni della Futsal Lucchese. Terminate le ultime amichevoli si inizia finalmente a fare sul serio. Esordio ufficiale per la seconda squadra rossonera che domani sera sarà di scena contro il Futsal Massa, nel primo turno della Coppa Toscana
martedì, 16 settembre 2025, 14:27
Archiviato il successo all'esordio contro il Timec, la Futsal Lucchese è proiettata adesso verso l'insidiosa trasferta di venerdì sera alle 22 contro l'Atletico 2001, per la seconda giornata della fase a gironi di Coppa Italia
sabato, 13 settembre 2025, 21:42
L'ennesimo fallimento (il quarto), le ennesime promesse non mantenute nella scorsa stagione, l'ennesimo ritorno tra i dilettanti: eppure l'amore per la Lucchese è più forte di tutto: a chiusura della campagna abbonamenti, sono state 996 le tessere sottoscritte dai tifosi, la maggior parte delle quali per la curva
sabato, 13 settembre 2025, 17:13
Buona la prima per la nuova Futsal Lucchese. In una bella cornice di pubblico, la Pantera si impone per 5-3 contro la Timec, nella prima gara della fase a gironi della Coppa Italia