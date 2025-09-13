Mondo Pantera



Futsal Lucchese atteso dall'impegno di Coppa

martedì, 16 settembre 2025, 14:27

Archiviato il successo all'esordio contro il Timec, la Futsal Lucchese è proiettata adesso verso l'insidiosa trasferta di venerdì sera alle 22 contro l'Atletico 2001, per la seconda giornata della fase a gironi di Coppa Italia. Il successo di venerdì ha rappresentato un'iniezione di fiducia e consapevolezza ai rossoneri chiamati adesso a confermare quanto di buono visto settimana scorso.

"Contro l'Atletico 2001 sarà una sfida complicata - ha commentato mister Riccardo Garzelli (in foto) -, ma la squadra sia fisicamente che mentalmente sta molto bene. Spero in una buona prestazione e di tornare da Prato con un risultato positivo". Da valutare le condizioni di capitan Giacomo Angiletta che in settimana ha accusato un affaticamento

Quello di venerdì sera sarà il primo confronto in assoluto tra Atletico 2001 e Futsal Lucchese. Dopo aver ottenuto pochi mesi fa la promozione in Serie C1 attraverso i playoff, i gialloblù hanno aperto bene la propria avventura in Coppa Italia, imponendosi per 3-2 in trasferta a Pisa contro l'altra neopromossa, il Five-to-Five. In estate, la scelta è stata quella di confermare parte della rosa della passata stagione, dando continuità al progetto tecnico.

In caso di vittoria, la Futsal Lucchese andrebbe quasi ad ipotecare il passaggio agli ottavi di finale con un turno di anticipo. Un banco di prova interessante per la Pantera, anche in vista dell'esordio in campionato contro la Vigor Fucecchio.