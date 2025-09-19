Banca di Pescia

Futsal Lucchese, cresce l'attesa per l'esordio in campionato

mercoledì, 24 settembre 2025, 15:17

Dopo aver colto due vittorie importanti in Coppa Italia, la Futsal Lucchese è attesa dall'esordio in campionato. La Pantera si avvicina a questo appuntamento con un mix di entusiasmo e responsabilità, con l'obiettivo di provare a migliorare il quarto posto della passata stagione.  

I rossoneri apriranno il proprio campionato venerdì sera in casa, alla palestra Itis, contro la Vigor Fucecchio. "Per noi sarà subito un banco di prova interessante – ha commentato mister Riccardo Garzelli – la Vigor è tra le squadre più attrezzate della Serie C1. In Coppa Italia abbiamo vinto grazie a due ottime prestazioni: dobbiamo restare umili. I ragazzi non devono avere paura di nessuno e essere consapevoli dei propri mezzi".

La Vigor Fucecchio è tra le realtà consolidate del panorama del futsal toscano.  La Vigor, formazione che dal 2022 al 2024 ha disputato la Serie B nazionale, nella passata stagione ha concluso al quinto posto il massimo campionato regionale. La grande novità è legata alla fusione con l'Atletico Fucecchio, rinforzando così in maniera significativa la rosa della prima squadra. In estate, la società ha deciso di guidare la guida tecnica a Salvio Perretta che da calciatore ha vestito la maglia dei vigoriani dal 2005 al 2008.

 

 

