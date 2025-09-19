Futsal Lucchese, cresce l'attesa per l'esordio in campionato

Mondo Pantera
mercoledì, 24 settembre 2025, 15:17
Dopo aver colto due vittorie importanti in Coppa Italia, la Futsal Lucchese è attesa dall'esordio in campionato. La Pantera si avvicina a questo appuntamento con un mix di entusiasmo e responsabilità, con l'obiettivo di provare a migliorare il quarto posto della passata stagione.
I rossoneri apriranno il proprio campionato venerdì sera in casa, alla palestra Itis, contro la Vigor Fucecchio. "Per noi sarà subito un banco di prova interessante – ha commentato mister Riccardo Garzelli – la Vigor è tra le squadre più attrezzate della Serie C1. In Coppa Italia abbiamo vinto grazie a due ottime prestazioni: dobbiamo restare umili. I ragazzi non devono avere paura di nessuno e essere consapevoli dei propri mezzi".
La Vigor Fucecchio è tra le realtà consolidate del panorama del futsal toscano. La Vigor, formazione che dal 2022 al 2024 ha disputato la Serie B nazionale, nella passata stagione ha concluso al quinto posto il massimo campionato regionale. La grande novità è legata alla fusione con l'Atletico Fucecchio, rinforzando così in maniera significativa la rosa della prima squadra. In estate, la società ha deciso di guidare la guida tecnica a Salvio Perretta che da calciatore ha vestito la maglia dei vigoriani dal 2005 al 2008.
mercoledì, 24 settembre 2025, 16:54
La società comunica che da giovedì 25 settembre sarà attiva la prevendita per la gara Lucchese-Pro Livorno 1919 Sorgenti, in programma domenica 28 settembre alle ore 15 presso lo Stadio Porta Elisa. Ecco dove acquistarli
lunedì, 22 settembre 2025, 08:36
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare della importante vittoria fuori casa dei rossoneri che superano una delle rivali per le prime piazze, ma anche per fare il punto sugli infortunati: questa sera ore 19.05
sabato, 20 settembre 2025, 12:03
Prima vittoria in trasferta della stagione per la Futsal Lucchese che si impone per 5-1 contro l'Atletico 2001. Per i rossoneri si tratta della seconda vittoria consecutiva, un risultato che li avvicina ulteriormente alla qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia
venerdì, 19 settembre 2025, 13:39
Via la rete di separazione, che contribuiva a ostacolare la vista per i tifosi, tra la Curva Ovest e il campo: i lavori per la rimozione della stessa e dei pali sono finalmente partiti, come annuncia con un post su Facebook l'assessore allo Sport Fabio Barsanti: "Possibile grazie alla risorse...