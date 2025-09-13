Mondo Pantera



Futsal Lucchese, è tempo di esordio per gli Under 23

giovedì, 18 settembre 2025, 19:27

Primo fine settimana della stagione fitto di impegni per quasi tutte le formazioni della Futsal Lucchese. Terminate le ultime amichevoli si inizia finalmente a fare sul serio. Esordio ufficiale per la seconda squadra rossonera che domani sera sarà di scena contro il Futsal Massa, nel primo turno della Coppa Toscana Serie C2. Trasferta ostica per la Pantera, che si troverà di fronte un avversario di livello e che fa dell'esperienza uno dei suoi punti di forza. Mister Christian Demi e il direttore tecnico Filippo Edi (in foto) sono rimasti soddisfatti dal lavoro svolto dai ragazzi fino a questo momento: nelle tre settimane di preparazione, la squadra ha mostrato intensità, spirito di sacrificio e assimilazione delle indicazioni tattiche. In estate, la società ha intrapreso un progetto ambizioso, costruendo una squadra formata da soli U23, nell'ottica di accompagnare i ragazzi nel salto dal settore giovanile al futsal dei grandi.

Il Futsal Massa rappresenta un banco di prova indicativo per gli uomini di mister Demi. Dopo l'eliminazione agli ottavi di finale dei playoff, quest'anno gli apuani hanno tutte le carte in regola per confermarsi ai vertici della Serie C2. Trattandosi di un girone da tre squadre, la formula prevede un calendario variabile in base ai risultati. In caso di sconfitta al debutto, i rossoneri tornerebbero in campo sabato 27 settembre all'Itis contro il Family Service Massarosa C5. Se la Pantera dovesse ottenere una vittoria o un pareggio, la seconda giornata verrebbe disputata sabato 4 ottobre. Accede al turno successivo della Coppa Italia le prime classificate di ciascun girone.

Intanto, nelle scorse ore la Lega Nazionale Dilettanti Toscana ha ufficializzato il calendario del campionato di Serie C2 2025-26. Il campionato, al quale prenderanno parte dodici squadre, si articolerà in totale di 22 giornate, con formula di andata e di ritorno. L'esordio della Futsal Lucchese U23 è fissato per sabato 18 ottobre, in casa contro la 10 Livorno. Di seguito, il calendario completo degli impegni di campionato della seconda squadra rossonera

1^ giornata (18/10/2025-31/01/2026)

Futsal Lucchese-La 10 Soccer

2^ giornata (24/10/2025-6/02/2026)

S.L.A.C-Futsal Lucchese

3^giornata (1/11/2025-14/02/2026

Futsal Lucchese-Hellas Livorno

4^giornata (7/11/2025-20/02/2026)

EIS Versilia-Futsal Lucchese

5^giornata (15/11/2025-28/02/2026)

Futsal Lucchese-Family S. Massarosa C

6^giornata (21/11/2025-6/03/2026)

Sporting Tau Futsal-Futsal Lucchese

7^giornata (29/11/2025-14/03/2026)

Futsal Lucchese-Futsal Maremma

8^giornata (5/12/2025-20/03/2026)

Futsal Viareggio-Futsal Lucchese

9^giornata (13/12/2025-28/03/2026)

Futsal Lucchese-Scintilla 1945

10^giornata (17/01/2026-11/04/2026)

Futsal Lucchese-Futsal Massa

11^giornata (23/01/2026-17/04/2026)

Isola D'Elba Futsal Club-Futsal Lucchese