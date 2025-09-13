Futsal Lucchese, è tempo di esordio per gli Under 23

Mondo Pantera
giovedì, 18 settembre 2025, 19:27
Primo fine settimana della stagione fitto di impegni per quasi tutte le formazioni della Futsal Lucchese. Terminate le ultime amichevoli si inizia finalmente a fare sul serio. Esordio ufficiale per la seconda squadra rossonera che domani sera sarà di scena contro il Futsal Massa, nel primo turno della Coppa Toscana Serie C2. Trasferta ostica per la Pantera, che si troverà di fronte un avversario di livello e che fa dell'esperienza uno dei suoi punti di forza. Mister Christian Demi e il direttore tecnico Filippo Edi (in foto) sono rimasti soddisfatti dal lavoro svolto dai ragazzi fino a questo momento: nelle tre settimane di preparazione, la squadra ha mostrato intensità, spirito di sacrificio e assimilazione delle indicazioni tattiche. In estate, la società ha intrapreso un progetto ambizioso, costruendo una squadra formata da soli U23, nell'ottica di accompagnare i ragazzi nel salto dal settore giovanile al futsal dei grandi.
Il Futsal Massa rappresenta un banco di prova indicativo per gli uomini di mister Demi. Dopo l'eliminazione agli ottavi di finale dei playoff, quest'anno gli apuani hanno tutte le carte in regola per confermarsi ai vertici della Serie C2. Trattandosi di un girone da tre squadre, la formula prevede un calendario variabile in base ai risultati. In caso di sconfitta al debutto, i rossoneri tornerebbero in campo sabato 27 settembre all'Itis contro il Family Service Massarosa C5. Se la Pantera dovesse ottenere una vittoria o un pareggio, la seconda giornata verrebbe disputata sabato 4 ottobre. Accede al turno successivo della Coppa Italia le prime classificate di ciascun girone.
Intanto, nelle scorse ore la Lega Nazionale Dilettanti Toscana ha ufficializzato il calendario del campionato di Serie C2 2025-26. Il campionato, al quale prenderanno parte dodici squadre, si articolerà in totale di 22 giornate, con formula di andata e di ritorno. L'esordio della Futsal Lucchese U23 è fissato per sabato 18 ottobre, in casa contro la 10 Livorno. Di seguito, il calendario completo degli impegni di campionato della seconda squadra rossonera
1^ giornata (18/10/2025-31/01/2026)
Futsal Lucchese-La 10 Soccer
2^ giornata (24/10/2025-6/02/2026)
S.L.A.C-Futsal Lucchese
3^giornata (1/11/2025-14/02/2026
Futsal Lucchese-Hellas Livorno
4^giornata (7/11/2025-20/02/2026)
EIS Versilia-Futsal Lucchese
5^giornata (15/11/2025-28/02/2026)
Futsal Lucchese-Family S. Massarosa C
6^giornata (21/11/2025-6/03/2026)
Sporting Tau Futsal-Futsal Lucchese
7^giornata (29/11/2025-14/03/2026)
Futsal Lucchese-Futsal Maremma
8^giornata (5/12/2025-20/03/2026)
Futsal Viareggio-Futsal Lucchese
9^giornata (13/12/2025-28/03/2026)
Futsal Lucchese-Scintilla 1945
10^giornata (17/01/2026-11/04/2026)
Futsal Lucchese-Futsal Massa
11^giornata (23/01/2026-17/04/2026)
Isola D'Elba Futsal Club-Futsal Lucchese
martedì, 16 settembre 2025, 14:27
Archiviato il successo all'esordio contro il Timec, la Futsal Lucchese è proiettata adesso verso l'insidiosa trasferta di venerdì sera alle 22 contro l'Atletico 2001, per la seconda giornata della fase a gironi di Coppa Italia
sabato, 13 settembre 2025, 21:42
L'ennesimo fallimento (il quarto), le ennesime promesse non mantenute nella scorsa stagione, l'ennesimo ritorno tra i dilettanti: eppure l'amore per la Lucchese è più forte di tutto: a chiusura della campagna abbonamenti, sono state 996 le tessere sottoscritte dai tifosi, la maggior parte delle quali per la curva
sabato, 13 settembre 2025, 17:13
Buona la prima per la nuova Futsal Lucchese. In una bella cornice di pubblico, la Pantera si impone per 5-3 contro la Timec, nella prima gara della fase a gironi della Coppa Italia
sabato, 13 settembre 2025, 12:51
Il sindaco Mario Pardini e l’assessore allo sport Fabio Barsanti hanno ricevuto a Palazzo Guinigi il presidente della Lucchese, Matteo Brunori, in occasione dell’allestimento della mostra dedicata ai 120 anni dalla fondazione della Lucchese 1905, insieme al curatore Luca Mandoli