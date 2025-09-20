Futsal Lucchese, esordio amaro: all'Itis passa la Vigor Fucecchio

Mondo Pantera
sabato, 27 settembre 2025, 18:04
In una buona cornice di pubblico, la Futsal Lucchese inizia con il piede sbagliato il proprio campionato di Serie C1, perdendo per 3-2 contro la Vigor Fucecchio. I rossoneri sono stati pochi abili nel gestire il risultato e hanno pagato a caro prezzo gli errori difensivi commessi nel corso della partita. Due le defezioni per mister Garzelli, che deve fare a meno di Dovichi e del difensore Santelli, entrambi indisponibili per infortunio. Da evidenziare però il rientro di capitan Angilletta, al suo esordio stagionale.
L'inizio è tra i più promettenti, con la Pantera che nei primi minuti prova a dettare gioco e ritmo. Al 8' è la Lucchese a passare in vantaggio grazie al secondo gol in tre partite di Izouhar, abile nel cogliere impreparata la retroguardia ospite e a colpire da pochi passi Campinoti. Perretta intuisce le difficoltà dei suoi ragazzi e la Vigor, dopo il timeout, scende in campo con un altro atteggiamento. Nel finale di primo tempo succede di tutto con gli ospiti che prima trovano il pareggio e poi ad un secondo dalla fine colpiscono in pieno il palo.
Nel secondo tempo la Lucchese perde le certezze della prima parte di gara. Possesso palla sterile e giocate prevedibili: mister Garzelli che non è per niente soddisfatto. Nel momento più difficile la Pantera ha il merito di tornare in vantaggio, con un eurogol di Rovella che da centrocampo disegna una traiettoria che si spegne alle spalle di Campinotti. La Vigor Fucecchio però non si disunisce e si aggrappa alle giocate dei suoi talenti migliori ovvero Qevani e Sejdini, quest'ultimo autore nel finale di una doppietta che costringe la Lucchese ad alzare bandiera bianca.
Futsal Lucchese 2-3 Vigor Fucecchio
Marcatori: Izouhar (L), Rovella (L), Qevani (F), 2 Sejdini (F)
Futsal Lucchese: Ait Laamiri, Vernace, Unti, Catania, Angilletta, Izouhar, Giannini, Chouhbane, Stefanini, Eramnazi, Rovella, Byaze. All: Garzelli Vigor
Fucecchio: Campinotti, Bertocci, Moscatelli, Minneci, Magini, D'Alcamo, Cripezzi, Qevani, Fejzaj, Sejdini, Zito, Montalbano. All: Perretta
mercoledì, 24 settembre 2025, 16:54
La società comunica che da giovedì 25 settembre sarà attiva la prevendita per la gara Lucchese-Pro Livorno 1919 Sorgenti, in programma domenica 28 settembre alle ore 15 presso lo Stadio Porta Elisa. Ecco dove acquistarli
mercoledì, 24 settembre 2025, 15:17
Dopo aver colto due vittorie importanti in Coppa Italia, la Futsal Lucchese è attesa dall'esordio in campionato. La Pantera si avvicina a questo appuntamento con un mix di entusiasmo e responsabilità, con l'obiettivo di provare a migliorare il quarto posto della passata stagione
lunedì, 22 settembre 2025, 08:36
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare della importante vittoria fuori casa dei rossoneri che superano una delle rivali per le prime piazze, ma anche per fare il punto sugli infortunati: questa sera ore 19.05
sabato, 20 settembre 2025, 12:03
Prima vittoria in trasferta della stagione per la Futsal Lucchese che si impone per 5-1 contro l'Atletico 2001. Per i rossoneri si tratta della seconda vittoria consecutiva, un risultato che li avvicina ulteriormente alla qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia