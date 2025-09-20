Mondo Pantera



Futsal Lucchese, esordio amaro: all'Itis passa la Vigor Fucecchio

sabato, 27 settembre 2025, 18:04

In una buona cornice di pubblico, la Futsal Lucchese inizia con il piede sbagliato il proprio campionato di Serie C1, perdendo per 3-2 contro la Vigor Fucecchio. I rossoneri sono stati pochi abili nel gestire il risultato e hanno pagato a caro prezzo gli errori difensivi commessi nel corso della partita. Due le defezioni per mister Garzelli, che deve fare a meno di Dovichi e del difensore Santelli, entrambi indisponibili per infortunio. Da evidenziare però il rientro di capitan Angilletta, al suo esordio stagionale.

L'inizio è tra i più promettenti, con la Pantera che nei primi minuti prova a dettare gioco e ritmo. Al 8' è la Lucchese a passare in vantaggio grazie al secondo gol in tre partite di Izouhar, abile nel cogliere impreparata la retroguardia ospite e a colpire da pochi passi Campinoti. Perretta intuisce le difficoltà dei suoi ragazzi e la Vigor, dopo il timeout, scende in campo con un altro atteggiamento. Nel finale di primo tempo succede di tutto con gli ospiti che prima trovano il pareggio e poi ad un secondo dalla fine colpiscono in pieno il palo.

Nel secondo tempo la Lucchese perde le certezze della prima parte di gara. Possesso palla sterile e giocate prevedibili: mister Garzelli che non è per niente soddisfatto. Nel momento più difficile la Pantera ha il merito di tornare in vantaggio, con un eurogol di Rovella che da centrocampo disegna una traiettoria che si spegne alle spalle di Campinotti. La Vigor Fucecchio però non si disunisce e si aggrappa alle giocate dei suoi talenti migliori ovvero Qevani e Sejdini, quest'ultimo autore nel finale di una doppietta che costringe la Lucchese ad alzare bandiera bianca.

Futsal Lucchese 2-3 Vigor Fucecchio

Marcatori: Izouhar (L), Rovella (L), Qevani (F), 2 Sejdini (F)

Futsal Lucchese: Ait Laamiri, Vernace, Unti, Catania, Angilletta, Izouhar, Giannini, Chouhbane, Stefanini, Eramnazi, Rovella, Byaze. All: Garzelli Vigor

Fucecchio: Campinotti, Bertocci, Moscatelli, Minneci, Magini, D'Alcamo, Cripezzi, Qevani, Fejzaj, Sejdini, Zito, Montalbano. All: Perretta