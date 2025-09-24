Futsal Lucchese, i risultati del settore giovanile

Mondo Pantera
lunedì, 29 settembre 2025, 14:48
Si è concluso il primo weekend di impegni ufficiali per tutte le formazioni giovanili della Futsal Lucchese. La società può dirsi soddisfatta dei risultati ottenuti dai giovani rossoneri, frutto di un lavoro di scouting portato avanti in estate e del potenziale dei calciatori che sono scesi in campo.
Sconfitta a testa alta della formazione U23 che prenderà parte al campionato di Serie C2. Gli uomini di Demi hanno tenuto testa per un tempo al Family Service in Coppa Toscana, una delle squadre più accreditate alla vittoria del girone Mare. Dopo lo svantaggio firmato da Rafael Giorgio, i rossoneri pareggiano i conti con Santoni (classe 2005, aggregato alla C1 di mister Garzelli) e chiudono il primo tempo sull'1-1. Nella ripresa due grosse ingenuità causano il 3-1 ospite. Risultato che resterà tale fino al fischio finale nonostante la pressione esercitata dalla Lucchese.
L'Under 19, al debutto nel campionato regonale, passa al CUS di Pisa con un rotondo 3-0 grazie alla doppietta di Scatena e al gol di Sylla Sory. Da sottolineare anche il cleen sheet, frutto anche di una partita solida da parte di Nucci al centro della difesa.Chiude il quadro l'Under 15 allenata da mister Filippo Edi che ha superato 9-2 in trasferta l'Eis Versilia, grazie alle triplette di Sgarazzuti e Lucchesi.
Proprio il tecnico lucchese, DT della società, commenta così il fine settimana delle giovanili della pantera:"Siamo contenti dei primi risultati ed il grosso merito è tutto dei ragazzi. Per risultati non intendo quelli di campo, ma mi riferisco alla crescita sportiva e all'attitudine al lavoro, speriamo di continuare a farlo divertendosi come in queste settimane".
lunedì, 29 settembre 2025, 17:49
Da martedì 30 settembre sarà attiva la prevendita per la gara Lucchese-Fratres Perignano di Coppa Italia Dilettanti, in programma mercoledì 1 ottobre alle ore 18. Ecco i prezzi, dove acquistare i biglietti e i settori dello stadio aperti
lunedì, 29 settembre 2025, 08:42
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare della seconda vittoria dei rossoneri che danno continuità ai risultati, ma anche della nuova maglia esibita contro la Pro Livorno: stasera ore 19.05
sabato, 27 settembre 2025, 18:04
In una buona cornice di pubblico, la Futsal Lucchese inizia con il piede sbagliato il proprio campionato di Serie C1, perdendo per 3-2 contro la Vigor Fucecchio. I rossoneri sono stati pochi abili nel gestire il risultato e hanno pagato a caro prezzo gli errori difensivi commessi nel corso della...
mercoledì, 24 settembre 2025, 16:54
La società comunica che da giovedì 25 settembre sarà attiva la prevendita per la gara Lucchese-Pro Livorno 1919 Sorgenti, in programma domenica 28 settembre alle ore 15 presso lo Stadio Porta Elisa. Ecco dove acquistarli