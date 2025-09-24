Mondo Pantera



Futsal Lucchese, i risultati del settore giovanile

lunedì, 29 settembre 2025, 14:48

Si è concluso il primo weekend di impegni ufficiali per tutte le formazioni giovanili della Futsal Lucchese. La società può dirsi soddisfatta dei risultati ottenuti dai giovani rossoneri, frutto di un lavoro di scouting portato avanti in estate e del potenziale dei calciatori che sono scesi in campo.

Sconfitta a testa alta della formazione U23 che prenderà parte al campionato di Serie C2. Gli uomini di Demi hanno tenuto testa per un tempo al Family Service in Coppa Toscana, una delle squadre più accreditate alla vittoria del girone Mare. Dopo lo svantaggio firmato da Rafael Giorgio, i rossoneri pareggiano i conti con Santoni (classe 2005, aggregato alla C1 di mister Garzelli) e chiudono il primo tempo sull'1-1. Nella ripresa due grosse ingenuità causano il 3-1 ospite. Risultato che resterà tale fino al fischio finale nonostante la pressione esercitata dalla Lucchese.

L'Under 19, al debutto nel campionato regonale, passa al CUS di Pisa con un rotondo 3-0 grazie alla doppietta di Scatena e al gol di Sylla Sory. Da sottolineare anche il cleen sheet, frutto anche di una partita solida da parte di Nucci al centro della difesa.Chiude il quadro l'Under 15 allenata da mister Filippo Edi che ha superato 9-2 in trasferta l'Eis Versilia, grazie alle triplette di Sgarazzuti e Lucchesi.

Proprio il tecnico lucchese, DT della società, commenta così il fine settimana delle giovanili della pantera:"Siamo contenti dei primi risultati ed il grosso merito è tutto dei ragazzi. Per risultati non intendo quelli di campo, ma mi riferisco alla crescita sportiva e all'attitudine al lavoro, speriamo di continuare a farlo divertendosi come in queste settimane".