Mondo Pantera



Futsal Lucchese, nasce il settore giovanile rossonero

giovedì, 11 settembre 2025, 14:43

La Futsal Lucchese è pronta a misurarsi con il primo banco di prova ufficiale della nuova stagione. Archiviata la fase di preparazione, è tempo di fare sul serio: domani 12 settembre alle ore 22:00, i rossoneri saranno di scena in casa alla palestra Itis contro il Timec Calcio a Cinque, nel 1^turno di Coppa Italia. Un risultato positivo rappresenterebbe un'iniezione di fiducia e permetterebbe alla Pantera di alimentare le proprie speranze di qualificazione al turno successivo.

Oltre al capitolo prima squadra, va detto che l'estate ha portato con sé molte novità, segnando un periodo di cambiamenti importanti. Dopo mesi di duro lavoro e una serie di stage che hanno riscosso un'adesione e un interesse sorprendenti intorno al progetto Futsal Lucchese, la società ha deciso di dare vita a un settore giovanile. Un progetto che si muove su tre direttrici ben definite, quali la crescita sia tecnica che umana dei giovani atleti, la promozione del calcio a 5 a Lucca e l'orgoglio di poter onorare la nostra città nei più importanti palcoscenici del futsal toscano.

La grande novità è rappresentata dalla creazione di una squadra che prenderà parte al prossimo campionato di Serie C2. Una scelta ambiziosa e strategica, pensata per valorizzare i giovani rossoneri, permettendo loro di acquisire esperienza e crescere nel futsal dei grandi. Ai nastri di partenza ci sarà anche una formazione U19, che invece disputerà il campionato regionale di categoria. A guidare le due squadre sarà Christian Demi, profilo con un bagaglio di esperienze di assoluto livello, maturate, tra le altre, con Boca Livorno e Tau Futsal. Ad affiancarlo ci sarà il direttore tecnico Filippo Edi che supervisionerà le due compagini.

Il primo appuntamento della nuova stagione è rappresentato dal "Macron Cup", in programma a Monsummano Terme questo fine settimana, tra sabato 13 e domenica 14 settembre. Un'opportunità per rafforzare la coesione del gruppo, mettere minuti nelle gambe e assimilare i principi di gioco di mister Demi. La Futsal Lucchese si presenterà con una formazione mista, composta da giocatori della squadra che parteciperà al campionato di Serie C2 e da elementi dell'U19. Nel corso della stagione infatti le due squadre lavoreranno a stretto contatto per poter facilitare lo sviluppo e la crescita dei ragazzi.

Con enorme piacere infine, la Futsal Lucchese è lieta di annunciare che prenderà parte al prossimo campionato regionale U15. Un risultato frutto dell'intenso lavoro estivo di stage e scouting, finalizzato ad avvicinare sempre più ragazzi giovani al futsal. La giovanissima compagine rossonera sarà guidata da Filippo Edi, mentre la preparazione dei portieri sarà affidata a Saleh Ait Laamiri.

Di seguito l'organigramma completo del settore giovanile della Futsal Lucchese

Serie C2 e U19 regionale: Christian Demi (allenatore), Filippo Edi (direttore tecnico/allenatore) Alessio Banducci (team manager), Rudy Brazz (dirigente) Mohamed Byaze (collaboratore), Giacomo Angilletta (collaboratore), Carlo Amabile (preparatore dei portieri). U15 regionale: Filippo Edi (allenatore), Saleh Ait Laamiri (preparatore dei portieri).