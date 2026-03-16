Milan ospite alla decima di Cuore Rossonero

Mondo Pantera
giovedì, 26 marzo 2026, 07:31
Decima puntata di Cuore Rossonero ieri sera su ReteMia, in diretta con il pubblico dal Museo Rossonero, coordinata da uno strepitoso Luca Mandoli. Una serata speciale che ha segnato il primo traguardo importante della trasmissione, sempre più punto di riferimento per i tifosi della Lucchese.
Presentata da Stefano Pini, la puntata ha finalmente portato in studio il presente della Pantera, quello che la storia la sta scrivendo adesso sul campo. Ospite principale della serata il numero uno rossonero, il portierone Alberto Milan, protagonista anche nell’ultima gara con il rigore parato a Cenaia, intervento decisivo che ha acceso l’entusiasmo dei tifosi. Milan ha catalizzato l’attenzione del pubblico in studio e da casa, con numerose domande arrivate attraverso i social. Il portiere ha raccontato il suo momento, lo spogliatoio, le ambizioni della squadra e il rapporto con i tifosi, confermando grande personalità anche davanti alle telecamere.
Altro ospite della serata Giacomo Angilletta, capitano del Futsal, che ha parlato della stagione ormai al termine della sua squadra, tracciando un bilancio e guardando già al futuro. Grande attenzione anche per l’intervista al tesserato Alessio Bartolotta, uno spazio pensato per conoscere più a fondo i giocatori della Pantera, tra curiosità, aneddoti e retroscena fuori dal campo.
I ricordi sono tornati con la partita storica Spezia–Lucchese, una sfida che nel tempo ha alimentato una rivalità intensa e ancora viva nella memoria dei tifosi rossoneri. I toni si sono poi alleggeriti con “Vai col Lisssio”, il momento di circa un minuto dedicato alla spensieratezza, con un mix audio-video capace di strappare sorrisi ai telespettatori ricreando situazioni surreali in campo.
La decima puntata si è così conclusa con un simbolico “dieci”: dieci come il voto a Retemia, a Lucca United, agli ospiti e soprattutto ai tifosi che rendono viva la trasmissione, partecipandovi, guardandola e diffondendola. Dieci anche al “Cuore Rossonero”, filo conduttore della trasmissione fin dalla prima puntata.
In apertura e in chiusura, infatti, il pensiero è andato al ragazzo rimasto coinvolto in un grave incidente in monopattino e attualmente in terapia intensiva. Uno striscione in studio, affisso sulla bacheca dei cimeli storici, ha lanciato il messaggio condiviso da tutti: FORZA ERNEST, NON MOLLARE!
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