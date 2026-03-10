A Corner Corto c'è Fabio Barsanti

Mondo Pantera
lunedì, 23 marzo 2026, 08:02
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare del pari di Cenaia dei rossoneri, ma anche della situazione degli impianti e per fare il punto con i progetti con l'assessore allo Sport nonché vice sindaco di Lucca Fabio Barsanti che in diretta risponderà alle domande dei tifosi.
La trasmissione sarà visibile anche sui canali di Retemia. L'orario e il giorno sono sempre i soliti: lunedì, ore 19,05. Retemia si vede attraverso il proprio profilo Facebook le proprie app gratuite sia android che apple su tutti i device che siano smartphone ipad etc. Si vede attraverso la Smart Tv netflix e da pc.
Trenta e passa minuti di approfondimenti insieme a Emanuela Lo Guzzo, Alessandro Lazzarini e Fabrizio Vincenti. Spazio dunque alle vicende rossonere: lunedì alle ⏰19.05: non mancate!
mercoledì, 18 marzo 2026, 07:50
A quattro giornate dalla fine, i giochi per il primo posto nella classifica nell'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi" sembrano fatti. Alle spalle dell'attaccante infuria la lotta per il secondo e terzo posto. Camilli migliore in campo contro il Montespertoli
lunedì, 16 marzo 2026, 08:18
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online (ore 19.05): sarà l'occasione per parlare della importantissima vittoria dei rossoneri contro il Montespertoli che ha permesso di mantenere il vantaggio sulla seconda e avvicinare la matematica promozione
venerdì, 13 marzo 2026, 08:14
La società comunica che da venerdì 13 marzo è attiva la prevendita dei tagliandi per Lucchese-Montespertoli in programma domenica 13 marzo alle ore 14:30. Ecco i prezzi dei biglietti e dove acquistarli. Gli orari del botteghino
martedì, 10 marzo 2026, 14:32
A cinque giornate dalla fine, si accende la lotta per il secondo posto nella classifica nell'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione: Santeramo e Pupeschi sempre più vicini