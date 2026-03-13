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Gazzettino d'argento, il rush finale: Milan torna in lotta per il podio

mercoledì, 25 marzo 2026, 08:05

A tre giornate dalla fine, i giochi per il podio della classifica nell'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione si sono riaperti: dietro Riad, sono in tre per due posti con Santeramo, Pupeschi e il portiere rossonero.

Riad è ancora primo con un voto medio pari a 6,48 e ormai sarà molto difficile che per gli inseguitori raggiungerlo. Decisamente più viva la lotta per la seconda posizione che vede ora tre giocatori in lotta: capitan Santeramo è a 6,25, ma alle sue spalle ci sono Pupeschi con 6,23 e Milan, decisivo a Cenaia, a 6,22, più dietro Bartolotta a 5,18. E' davvero tutta da scrivere la classifica finale del podio di questa edizione.

Contro il Cenaia i migliori in campo a pari merito sono stati Milan e Piazze con un voto medio pari a 6,83. Continuano a essere buoni gli impatti degli ultimi arrivati, Fedato e Tosi, che ottengono un voto medio rispettivamente di 6,22 e 6,14 mentre Zenuni finisce sotto la sufficienza con 5,94. Nessuno di loro può comunque ambire al trofeo visto che non avranno a fine campionato un numero di gare pari almeno alla metà più una.

La diciannovesima edizione del trofeo ha confermato il regolamento dello scorso campionato: al premio concorrono solo i rossoneri che hanno terminato la stagione con la maglia della Lucchese. Ed è restato naturalmente in vigore anche il numero minimo di partite della stagione regolare, ovvero la metà più una, quest'anno dunque la soglia minima è fissata in 18 presenze, non contando eventuali play off e play out. Per verificare tutti i voti basta cliccare sulla rubrica "Promossi e bocciati".

La speciale classifica di "Promossi e bocciati" che determina la classifica del Gazzettino d'argento, relativa al rendimento dei rossoneri, è stata stilata in base ai voti assegnati ogni singola giornata da: Gazzetta Lucchese, Il Tirreno, La Nazione, (i quotidiani nazionali non riportano voti). Nella scorsa stagione, a vincere era stato Edoardo Saporiti che aveva battuto sul finale Simone Magnaghi e Alessandro Selvini.

In passato, il premio, prima di Saporiti, era stato vinto da: Rizzo Pinna, Tiritiello, Belloni, Bianchi, Coletta, Falcone, Fanucchi, Forte, Terrani, Mingazzini, Tarantino, Casapieri, Tosto, Marotta, Biggi, Pera e Masini.