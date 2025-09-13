Mondo Pantera



Futsal Lucchese, secondo successo di fila: quarti di Coppa Italia più vicini

sabato, 20 settembre 2025, 12:03

Prima vittoria in trasferta della stagione per la Futsal Lucchese che si impone per 5-1 contro l'Atletico 2001. Per i rossoneri si tratta della seconda vittoria consecutiva, un risultato che li avvicina ulteriormente alla qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia. Poche le novità rispetto alla settimana scorsa, con Garzelli che però deve fare a meno di Chouhbane e capitan Angilletta, ancora out per infortunio.

Avvio arrembante della Pantera: al 2', Santelli ha la prima palla gol della gara, ma il suo tiro viene murato dalla difesa. La Lucchese detta i ritmi e al 8' trova la rete del vantaggio grazie a Izouhar, che da pochi passi non perdona Orlando. L'Atletico 2001 risponde nel finale di primo tempo: occasioni in rapida successione per De Maio e Ceccarini , ma il gol non arriva.

Nel secondo tempo, i padroni di casa si riversano in avanti alla ricerca del pareggio. La pazienza e un'attenta fase difensiva ripagano la Lucchese, che colpiscono in ripartenza con Mustapha Byaze. Per il classe 1995 è la seconda rete consecutiva, arricchita da un assist che lo rende uno dei protagonisti del match. Nel finale, Pantera che sfrutta al massimo le disattenzioni della difesa avversaria, dilagando con Stefanini, Catania e Giannini. La Futsal Lucchese tornerà in campo venerdì 26 settembre, all'Itis, per l'esordio in campionato di Serie C1 contro la Vigor Fucecchio.

Atletico 2001 1-5 Futsal Lucchese

Marcatori: Pecchioli (A), Izouhar (L), Byaze (L), Stefanini (L), Catania (L), Giannini (L)

Atletico 2001: Orlando, Pecchioli, Bibaj, De Maio, Allori, Ceccarini, Dondoli, Ghinassi, Masti, Bambini, Ruscillo, Cicero. All: Vitale

Futsal Lucchese: Aait Laamiri, Stefanini, Eramnazi, Catania, Izouhar, Santelli, Byaze, Giannini, Marziotti, Rovella, Chouhbane, Dovichi. All: Garzelli