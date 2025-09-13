Futsal Lucchese, secondo successo di fila: quarti di Coppa Italia più vicini

Mondo Pantera
sabato, 20 settembre 2025, 12:03
Prima vittoria in trasferta della stagione per la Futsal Lucchese che si impone per 5-1 contro l'Atletico 2001. Per i rossoneri si tratta della seconda vittoria consecutiva, un risultato che li avvicina ulteriormente alla qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia. Poche le novità rispetto alla settimana scorsa, con Garzelli che però deve fare a meno di Chouhbane e capitan Angilletta, ancora out per infortunio.
Avvio arrembante della Pantera: al 2', Santelli ha la prima palla gol della gara, ma il suo tiro viene murato dalla difesa. La Lucchese detta i ritmi e al 8' trova la rete del vantaggio grazie a Izouhar, che da pochi passi non perdona Orlando. L'Atletico 2001 risponde nel finale di primo tempo: occasioni in rapida successione per De Maio e Ceccarini , ma il gol non arriva.
Nel secondo tempo, i padroni di casa si riversano in avanti alla ricerca del pareggio. La pazienza e un'attenta fase difensiva ripagano la Lucchese, che colpiscono in ripartenza con Mustapha Byaze. Per il classe 1995 è la seconda rete consecutiva, arricchita da un assist che lo rende uno dei protagonisti del match. Nel finale, Pantera che sfrutta al massimo le disattenzioni della difesa avversaria, dilagando con Stefanini, Catania e Giannini. La Futsal Lucchese tornerà in campo venerdì 26 settembre, all'Itis, per l'esordio in campionato di Serie C1 contro la Vigor Fucecchio.
Atletico 2001 1-5 Futsal Lucchese
Marcatori: Pecchioli (A), Izouhar (L), Byaze (L), Stefanini (L), Catania (L), Giannini (L)
Atletico 2001: Orlando, Pecchioli, Bibaj, De Maio, Allori, Ceccarini, Dondoli, Ghinassi, Masti, Bambini, Ruscillo, Cicero. All: Vitale
Futsal Lucchese: Aait Laamiri, Stefanini, Eramnazi, Catania, Izouhar, Santelli, Byaze, Giannini, Marziotti, Rovella, Chouhbane, Dovichi. All: Garzelli
venerdì, 19 settembre 2025, 13:39
Via la rete di separazione, che contribuiva a ostacolare la vista per i tifosi, tra la Curva Ovest e il campo: i lavori per la rimozione della stessa e dei pali sono finalmente partiti, come annuncia con un post su Facebook l'assessore allo Sport Fabio Barsanti: "Possibile grazie alla risorse...
giovedì, 18 settembre 2025, 19:27
Primo fine settimana della stagione fitto di impegni per quasi tutte le formazioni della Futsal Lucchese. Terminate le ultime amichevoli si inizia finalmente a fare sul serio. Esordio ufficiale per la seconda squadra rossonera che domani sera sarà di scena contro il Futsal Massa, nel primo turno della Coppa Toscana
martedì, 16 settembre 2025, 14:27
Archiviato il successo all'esordio contro il Timec, la Futsal Lucchese è proiettata adesso verso l'insidiosa trasferta di venerdì sera alle 22 contro l'Atletico 2001, per la seconda giornata della fase a gironi di Coppa Italia
sabato, 13 settembre 2025, 21:42
L'ennesimo fallimento (il quarto), le ennesime promesse non mantenute nella scorsa stagione, l'ennesimo ritorno tra i dilettanti: eppure l'amore per la Lucchese è più forte di tutto: a chiusura della campagna abbonamenti, sono state 996 le tessere sottoscritte dai tifosi, la maggior parte delle quali per la curva