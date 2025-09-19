Lucchese-Pro Livorno, parte la vendita dei biglietti

Altri articoli in Mondo Pantera

mercoledì, 24 settembre 2025, 15:17

Dopo aver colto due vittorie importanti in Coppa Italia, la Futsal Lucchese è attesa dall'esordio in campionato. La Pantera si avvicina a questo appuntamento con un mix di entusiasmo e responsabilità, con l'obiettivo di provare a migliorare il quarto posto della passata stagione

lunedì, 22 settembre 2025, 08:36

Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare della importante vittoria fuori casa dei rossoneri che superano una delle rivali per le prime piazze, ma anche per fare il punto sugli infortunati: questa sera ore 19.05

sabato, 20 settembre 2025, 12:03

Prima vittoria in trasferta della stagione per la Futsal Lucchese che si impone per 5-1 contro l'Atletico 2001. Per i rossoneri si tratta della seconda vittoria consecutiva, un risultato che li avvicina ulteriormente alla qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia

venerdì, 19 settembre 2025, 13:39

Via la rete di separazione, che contribuiva a ostacolare la vista per i tifosi, tra la Curva Ovest e il campo: i lavori per la rimozione della stessa e dei pali sono finalmente partiti, come annuncia con un post su Facebook l'assessore allo Sport Fabio Barsanti: "Possibile grazie alla risorse...