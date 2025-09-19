Banca di Pescia

BL Colorificio

#viasangiorgio21

panda estivo 2025

Panda

Mondo Pantera

Lucchese-Pro Livorno, parte la vendita dei biglietti

mercoledì, 24 settembre 2025, 16:54

La Lucchese Calcio comunica che da giovedì 25 settembre sarà attiva la prevendita per la gara Lucchese-Pro Livorno 1919 Sorgenti, in programma domenica 28 settembre alle ore 15 presso lo Stadio Porta Elisa. Ecco i prezzi della biglietteria:  

  • Gradinata Intero: € 15
  • Gradinata Ridotto (15-25 anni, Over 70): € 10
  • Gradinata Ridotto (donne e 8-14 anni): € 7
  • Curva Ovest Intero: € 10
  • Curva Ovest Ridotto (15-25 anni, Over 70): € 7
  • Curva Ovest Ridotto (donne e 8-14 anni): € 6
  • Tribuna Laterale Intero: € 25
  • Tribuna Laterale Ridotto (15-25 anni, Over 70): € 20
  • Tribuna Laterale Ridotto (donne e 8-14 anni): € 13



PUNTI VENDITA

  • Online su: www.go2.it
  • Lucca Carta – Porcari
    • Giovedì e venerdì: 9:00 – 19:00 (orario continuato)
    • Sabato: 9:00 – 13:00 
  • Lucchese Point
    • Giovedì e venerdì 15:30 – 19:30
    • Sabato: 15:30 – 19:00
    • Domenica: 10:00 fino a inizio gara

    •  

bonito

Esseci stampa

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

BL Colorificio

#viasangiorgio21

panda estivo 2025

Panda

Altri articoli in Mondo Pantera

mercoledì, 24 settembre 2025, 15:17

Futsal Lucchese, cresce l'attesa per l'esordio in campionato

Dopo aver colto due vittorie importanti in Coppa Italia, la Futsal Lucchese è attesa dall'esordio in campionato. La Pantera si avvicina a questo appuntamento con un mix di entusiasmo e responsabilità, con l'obiettivo di provare a migliorare il quarto posto della passata stagione

lunedì, 22 settembre 2025, 08:36

Stasera la nuova puntata di Corner Corto

Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare della importante vittoria fuori casa dei rossoneri che superano una delle rivali per le prime piazze, ma anche per fare il punto sugli infortunati: questa sera ore 19.05

sabato, 20 settembre 2025, 12:03

Futsal Lucchese, secondo successo di fila: quarti di Coppa Italia più vicini

Prima vittoria in trasferta della stagione per la Futsal Lucchese che si impone per 5-1 contro l'Atletico 2001. Per i rossoneri si tratta della seconda vittoria consecutiva, un risultato che li avvicina ulteriormente alla qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia

venerdì, 19 settembre 2025, 13:39

Curva Ovest, via la rete tra gli spalti e il campo

Via la rete di separazione, che contribuiva a ostacolare la vista per i tifosi, tra la Curva Ovest e il campo: i lavori per la rimozione della stessa e dei pali sono finalmente partiti, come annuncia con un post su Facebook l'assessore allo Sport Fabio Barsanti: "Possibile grazie alla risorse...

Ricerca nel sito

bonito

Esseci stampa

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px