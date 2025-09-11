Mondo Pantera



Riparte Corner Corto

sabato, 13 settembre 2025, 08:45

Dopo la pausa estiva, torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare della nuova Lucchese, dell'inizio del campionato e delle prospettive rossonere con una grande novità: la trasmissione sarà visibile anche sui canali di Retemia che trasmette le partite della squadra di mister Pirozzi. L'orario e il giorno sono sempre i soliti: lunedì, ore 19,05.

Retemia si vede attraverso il proprio profilo Facebook le proprie app gratuite sia android che apple su tutti i device che siano smartphone ipad etc. Si vede attraverso la Smart Tv netflix e da pc.

Trenta e passa minuti di approfondimenti insieme a Emanuela Lo Guzzo, Alessandro Lazzarini e Fabrizio Vincenti. Spazio dunque alle vicende rossonere: lunedì alle ⏰19.05: non mancate!