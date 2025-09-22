Mondo Pantera



Stasera la nuova Corner Corto

lunedì, 29 settembre 2025, 08:42

Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare della seconda vittoria dei rossoneri che danno continuità ai risultati, ma anche della nuova maglia esibita contro la Pro Livorno.

Da questa stagione, la trasmissione sarà visibile anche sui canali di Retemia che trasmette le partite della squadra di mister Pirozzi. L'orario e il giorno sono sempre i soliti: lunedì, ore 19,05. Retemia si vede attraverso il proprio profilo Facebook le proprie app gratuite sia android che apple su tutti i device che siano smartphone ipad etc. Si vede attraverso la Smart Tv netflix e da pc.

Trenta e passa minuti di approfondimenti insieme a Emanuela Lo Guzzo, Alessandro Lazzarini e Fabrizio Vincenti. Spazio dunque alle vicende rossonere: lunedì alle ⏰19.05: non mancate!