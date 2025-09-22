Stasera la nuova Corner Corto

Mondo Pantera
lunedì, 29 settembre 2025, 08:42
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare della seconda vittoria dei rossoneri che danno continuità ai risultati, ma anche della nuova maglia esibita contro la Pro Livorno.
Da questa stagione, la trasmissione sarà visibile anche sui canali di Retemia che trasmette le partite della squadra di mister Pirozzi. L'orario e il giorno sono sempre i soliti: lunedì, ore 19,05. Retemia si vede attraverso il proprio profilo Facebook le proprie app gratuite sia android che apple su tutti i device che siano smartphone ipad etc. Si vede attraverso la Smart Tv netflix e da pc.
Trenta e passa minuti di approfondimenti insieme a Emanuela Lo Guzzo, Alessandro Lazzarini e Fabrizio Vincenti. Spazio dunque alle vicende rossonere: lunedì alle ⏰19.05: non mancate!
sabato, 27 settembre 2025, 18:04
In una buona cornice di pubblico, la Futsal Lucchese inizia con il piede sbagliato il proprio campionato di Serie C1, perdendo per 3-2 contro la Vigor Fucecchio. I rossoneri sono stati pochi abili nel gestire il risultato e hanno pagato a caro prezzo gli errori difensivi commessi nel corso della...
mercoledì, 24 settembre 2025, 16:54
La società comunica che da giovedì 25 settembre sarà attiva la prevendita per la gara Lucchese-Pro Livorno 1919 Sorgenti, in programma domenica 28 settembre alle ore 15 presso lo Stadio Porta Elisa. Ecco dove acquistarli
mercoledì, 24 settembre 2025, 15:17
Dopo aver colto due vittorie importanti in Coppa Italia, la Futsal Lucchese è attesa dall'esordio in campionato. La Pantera si avvicina a questo appuntamento con un mix di entusiasmo e responsabilità, con l'obiettivo di provare a migliorare il quarto posto della passata stagione
lunedì, 22 settembre 2025, 08:36
