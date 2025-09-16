Stasera la nuova puntata di Corner Corto

Mondo Pantera
lunedì, 22 settembre 2025, 08:36
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare della importante vittoria fuori casa dei rossoneri che superano una delle rivali per le prime piazze, ma anche per fare il punto sugli infortunati.
Da questa stagione, la trasmissione sarà visibile anche sui canali di Retemia che trasmette le partite della squadra di mister Pirozzi. L'orario e il giorno sono sempre i soliti: lunedì, ore 19,05. Retemia si vede attraverso il proprio profilo Facebook le proprie app gratuite sia android che apple su tutti i device che siano smartphone ipad etc. Si vede attraverso la Smart Tv netflix e da pc.
Trenta e passa minuti di approfondimenti insieme a Emanuela Lo Guzzo, Alessandro Lazzarini e Fabrizio Vincenti. Spazio dunque alle vicende rossonere: lunedì alle ⏰19.05: non mancate!
sabato, 20 settembre 2025, 12:03
Prima vittoria in trasferta della stagione per la Futsal Lucchese che si impone per 5-1 contro l'Atletico 2001. Per i rossoneri si tratta della seconda vittoria consecutiva, un risultato che li avvicina ulteriormente alla qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia
venerdì, 19 settembre 2025, 13:39
Via la rete di separazione, che contribuiva a ostacolare la vista per i tifosi, tra la Curva Ovest e il campo: i lavori per la rimozione della stessa e dei pali sono finalmente partiti, come annuncia con un post su Facebook l'assessore allo Sport Fabio Barsanti: "Possibile grazie alla risorse...
giovedì, 18 settembre 2025, 19:27
Primo fine settimana della stagione fitto di impegni per quasi tutte le formazioni della Futsal Lucchese. Terminate le ultime amichevoli si inizia finalmente a fare sul serio. Esordio ufficiale per la seconda squadra rossonera che domani sera sarà di scena contro il Futsal Massa, nel primo turno della Coppa Toscana
martedì, 16 settembre 2025, 14:27
Archiviato il successo all'esordio contro il Timec, la Futsal Lucchese è proiettata adesso verso l'insidiosa trasferta di venerdì sera alle 22 contro l'Atletico 2001, per la seconda giornata della fase a gironi di Coppa Italia