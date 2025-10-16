Mondo Pantera



A Corner Corto c'è Matteo Brunori

lunedì, 20 ottobre 2025, 11:44

Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare della vittoria che lancia i rossoneri in testa alla classifica e di farlo insieme al patron rossonero Matteo Brunori che sarà a disposizione per le domande dei tifosi.

Da questa stagione, la trasmissione sarà visibile anche sui canali di Retemia che trasmette le partite della squadra di mister Pirozzi. L'orario e il giorno sono sempre i soliti: lunedì, ore 19,05. Retemia si vede attraverso il proprio profilo Facebook le proprie app gratuite sia android che apple su tutti i device che siano smartphone ipad etc. Si vede attraverso la Smart Tv netflix e da pc.

Trenta e passa minuti di approfondimenti insieme a Emanuela Lo Guzzo, Alessandro Lazzarini e Fabrizio Vincenti. Spazio dunque alle vicende rossonere: lunedì alle ⏰19.05: non mancate!