A Corner Corto c'è Matteo Brunori

Mondo Pantera
lunedì, 20 ottobre 2025, 11:44
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare della vittoria che lancia i rossoneri in testa alla classifica e di farlo insieme al patron rossonero Matteo Brunori che sarà a disposizione per le domande dei tifosi.
Da questa stagione, la trasmissione sarà visibile anche sui canali di Retemia che trasmette le partite della squadra di mister Pirozzi. L'orario e il giorno sono sempre i soliti: lunedì, ore 19,05. Retemia si vede attraverso il proprio profilo Facebook le proprie app gratuite sia android che apple su tutti i device che siano smartphone ipad etc. Si vede attraverso la Smart Tv netflix e da pc.
Trenta e passa minuti di approfondimenti insieme a Emanuela Lo Guzzo, Alessandro Lazzarini e Fabrizio Vincenti. Spazio dunque alle vicende rossonere: lunedì alle ⏰19.05: non mancate!
sabato, 18 ottobre 2025, 13:41
La conferma dal direttore generale Gianni: "Stiamo lavorando per attivare il nostro sito e una volta terminata questa operazione, le maglie saranno disponibili on line ma anche fisicamente sia allo store dello stadio ma non solo: contiamo di farcela in una-due settimane"
venerdì, 17 ottobre 2025, 08:41
Dopo sei giornate, l'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione, vede in testa Riad, ma Lorenzini lo insegue a un passo
giovedì, 16 ottobre 2025, 14:51
La Futsal Lucchese vuole dare continuità alle due vittorie arrivate in campionato e in Coppa Italia. I rossoneri saranno di scena domani sera alle ore 22:15 al Palazzetto di San Rocco a Pilli, in provincia di Siena
giovedì, 16 ottobre 2025, 08:39
Da giovedì 16 ottobre disponibili i biglietti per Lucchese-Castelnuovo Garfagnana sarà attiva la prevendita per la gara valevole per la 5ª giornata del campionato di Eccellenza Toscana, in programma domenica prossima alle ore 15 al Porta Elisa. Gli orari della biglietteria e i prezzi