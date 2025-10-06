Futsal Lucchese a caccia dei primi punti in campionato

Mondo Pantera
giovedì, 9 ottobre 2025, 09:10
La Futsal Lucchese al vaglio del primo bivio della propria stagione. Dopo aver incassato due sconfitte contro alcune delle favorite per la vittoria finale, i rossoneri cercano tra le propria mura amiche i primi tre punti del campionato. La Pantera sarà di scena venerdì alle ore 22 alla Palestra Itis contro la Midland, nella 3^giornata del campionato di Serie C1.
"Contro la Midland è una sfida spartiacque – ha esordito mister Riccardo Garzelli -, non sarà semplice perché sono una buona squadra reduce da due vittorie consecutive. In settimana ci siamo confrontati con i ragazzi, analizzando gli errori difensivi e offensivi commessi contro il Cus Pisa. La gara di venerdì sera sarà utile per definire le ambizioni e la direzione che vogliamo dare al nostro campionato. Sebbene i playoff siano il nostro obiettivo, un'ulteriore sconfitta ci costringerebbe inevitabilmente a guardarci le spalle".
La Midland si sta affermando come una delle rivelazioni di questo primo scorcio di Serie C1. Promossa direttamente grazie alla vittoria del campionato di Serie C2, in estate la società ha confermato sulla panchina Leonardo Ballocci, all'11^stagione in rossoblu. Dopo aver dato filo da torcere al San Giovanni in Coppa Toscana, in campionato la compagine fiorentina si trova a punteggio pieno, grazie ai successi maturati contro Futsal Sangiovannese e Monsummano.
mercoledì, 8 ottobre 2025, 18:02
Da giovedì 9 ottobre disponibili i biglietti per Lucchese-Belvedere e sarà attiva la prevendita per la gara valevole per la 5ª giornata del campionato di Eccellenza Toscana, in programma domenica 12 ottobre alle ore 15 al Porta Elisa: dove trovare i biglietti e i prezzi
martedì, 7 ottobre 2025, 08:08
Dopo cinque giornate, l'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione, vede in testa Riad e Pupeschi, terzo è capitan Santeramo
lunedì, 6 ottobre 2025, 17:32
Il fine settimana del vivaio della Futsal Lucchese si chiude con un bilancio agrodolce, frutto di una vittoria e una sconfitta. Tuttavia l'aspetto più rilevante va oltre i risultati: i giovani rossoneri stanno dimostrando infatti un encomiabile spirito di sacrifico e coesione, adattandosi prontamente alle richieste dei propri allenatori
lunedì, 6 ottobre 2025, 08:42
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare del pari di Forte dei Marmi che ha evidenziato miglioramenti nel gioco ma ancora limiti in fase realizzativa.