Futsal Lucchese, Byaze e Santelli non bastano: rossoneri sconfitti dal Cus Pisa

mercoledì, 1 ottobre 2025, 17:27

Venerdì alle 22 i rossoneri saranno di scena, in trasferta, contro il temibile Cus Pisa. Dopo la battuta di arresto della settimana scorsa, c'è voglia di reagire e iniziare a macinare punti. Sulla carta si preannuncia una partita di sofferenza, contro un avversario tra i più quotati del massimo campionato...

martedì, 30 settembre 2025, 07:58

Ha preso il via l'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione: dopo tre giornate è in testa il giovane attaccante Riad. Ecco la classifica

lunedì, 29 settembre 2025, 17:49

Da martedì 30 settembre sarà attiva la prevendita per la gara Lucchese-Fratres Perignano di Coppa Italia Dilettanti, in programma mercoledì 1 ottobre alle ore 18. Ecco i prezzi, dove acquistare i biglietti e i settori dello stadio aperti

lunedì, 29 settembre 2025, 14:48

Si è concluso il primo weekend di impegni ufficiali per tutte le formazioni giovanili della Futsal Lucchese. La società può dirsi soddisfatta dei risultati ottenuti dai giovani rossoneri, frutto di un lavoro di scouting portato avanti in estate e del potenziale dei calciatori che sono scesi in campo