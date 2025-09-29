Futsal Lucchese, Byaze e Santelli non bastano: rossoneri sconfitti dal Cus Pisa

Mondo Pantera
sabato, 4 ottobre 2025, 23:46
Non basta il cuore e il coraggio alla Futsal Lucchese che perde per 3-2 contro il Cus Pisa, nella 2^giornata di Serie C1. In una gara fisica e all'insegna di tanto nervosismo, i rossoneri escono comunque a testa alta dal "Pala Geodetica", giocando alla pari contro una delle favorite del massimo campionato regionale.
Due le novità rispetto alla sfida contro la Vigor Fucecchio con Garzelli che deve fare a meno di Chouhbane ed Eramanzi, squalificato. Nel primo tempo sono i gialloblu a fare la partita, provando a limitare l'impostazione dal basso degli ospiti. Al 8', la Pantera passa in vantaggio grazie a Matteo Santelli, che pescato in profondità non sbaglia. Primo gol con la prima squadra rossonera per il difensore cresciuto nel settore giovanile della Lucchese calcio a 11. Il Cus, spinto dal pubblico, reagisce affidandosi al talento di Bartoli, che di tacco pareggia subito i conti. Nel finale un'occasione per parte: prima la Lucchese con Giannini e poi i padroni di casa, con il palo interno colpito da Sireno.
Nel secondo tempo, la Lucchese approccia bene dimostrando però poca cattiveria negli ultimi metri. I ragazzi di Garzelli a lungo andare finiscono per pagare i diversi errori offensivi, con il Cus che in 10 minuti la ribalta con Bruna e Raddi. Nel finale, attacca a testa bassa la formazione di Garzelli che a 30' dalla fine accorcia con Byaze. La partita si chiude nel segno di tante proteste e un po' di rammarico, con la consapevolezza però di potersela giocare anche contro le squadre più quotate del campionato.
Cus Pisa 3-2 Futsal Lucchese
Marcatori: Bartoli ( C ), Raddi (C ), Bruna (C ), Byaze (L), Santelli (L)
Cus Pisa: Pistoresi, Barbensi, Bruna, Dumitrescu, Disegni, G. Camero, F. Camero, Bartoli, Raddi, Macri, Nahid. All: Agosti
Futsal Lucchese: Ait Laamiri, Vernace, Unti, Santelli, Catania, Angilletta, Izouhar, Giannini, Stefanini, Rovella, Byaze. All: Garzelli
mercoledì, 1 ottobre 2025, 17:27
Venerdì alle 22 i rossoneri saranno di scena, in trasferta, contro il temibile Cus Pisa. Dopo la battuta di arresto della settimana scorsa, c'è voglia di reagire e iniziare a macinare punti. Sulla carta si preannuncia una partita di sofferenza, contro un avversario tra i più quotati del massimo campionato...
martedì, 30 settembre 2025, 07:58
Ha preso il via l'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione: dopo tre giornate è in testa il giovane attaccante Riad. Ecco la classifica
lunedì, 29 settembre 2025, 17:49
Da martedì 30 settembre sarà attiva la prevendita per la gara Lucchese-Fratres Perignano di Coppa Italia Dilettanti, in programma mercoledì 1 ottobre alle ore 18. Ecco i prezzi, dove acquistare i biglietti e i settori dello stadio aperti
lunedì, 29 settembre 2025, 14:48
Si è concluso il primo weekend di impegni ufficiali per tutte le formazioni giovanili della Futsal Lucchese. La società può dirsi soddisfatta dei risultati ottenuti dai giovani rossoneri, frutto di un lavoro di scouting portato avanti in estate e del potenziale dei calciatori che sono scesi in campo