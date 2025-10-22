Mondo Pantera



Futsal Lucchese, Byaze salva i rossoneri: pareggio pirotecnico contro la Sangiovannese

lunedì, 27 ottobre 2025, 14:49

La Futsal Lucchese strappa all'ultimo secondo un punto contro la Futsal Sangiovannese. Pareggio pirotecnico per 4-4 tra i rossoneri e i biancazzurri che all'Itis si spartiscono la posta in palio. Un recupero di rilievo per Garzelli che ritrova il classe 2007 El Bassraoui, out in queste prime settimane per infortunio.

L'inerzia della partita pende inizialmente dalla parte degli aretini che ottengono con merito il doppio vantaggio dopo pochi minuti. La prima frazione è segnata dagli errori difensivi della Pantera che appare poco concentrata e vulnerabile quando attaccata in ripartenza. Dopo la timida reazione data dal gol di Byaze, la Sangiovannese dilaga con Torre e Riilo che chiudono la prima parte di gara sul 4-1 per gli ospiti. Un primo tempo disastroso.

Nella seconda frazione, la Futsal Lucchese è padrona del campo, cambiando radicalmente atteggiamento. Complice anche il calo fisico dei biancoazzurri, gli uomini di Garzelli macinano gioco trovando subito due reti. Successivamente, i rossoneri attaccano a testa bassa, arrivando tante volte ad un passo dal 4-4. Tra i protagonisti assoluti di giornata l'estremo difensore della Sangiovannese Panichi che nel finale si erge a difesa della porta deviando sulla traversa il tiro a botta sicura di Eramnazi. A tre decimi dalla fine della partita, nell'ultima azione, la Lucchese strappa il pareggio grazie al gol di Mustapha Byaze, autore di un poker di reti che consente alla Pantera di ottenere un punto importante per il morale.