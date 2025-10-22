Futsal Lucchese, Byaze salva i rossoneri: pareggio pirotecnico contro la Sangiovannese

Mondo Pantera
lunedì, 27 ottobre 2025, 14:49
La Futsal Lucchese strappa all'ultimo secondo un punto contro la Futsal Sangiovannese. Pareggio pirotecnico per 4-4 tra i rossoneri e i biancazzurri che all'Itis si spartiscono la posta in palio. Un recupero di rilievo per Garzelli che ritrova il classe 2007 El Bassraoui, out in queste prime settimane per infortunio.
L'inerzia della partita pende inizialmente dalla parte degli aretini che ottengono con merito il doppio vantaggio dopo pochi minuti. La prima frazione è segnata dagli errori difensivi della Pantera che appare poco concentrata e vulnerabile quando attaccata in ripartenza. Dopo la timida reazione data dal gol di Byaze, la Sangiovannese dilaga con Torre e Riilo che chiudono la prima parte di gara sul 4-1 per gli ospiti. Un primo tempo disastroso.
Nella seconda frazione, la Futsal Lucchese è padrona del campo, cambiando radicalmente atteggiamento. Complice anche il calo fisico dei biancoazzurri, gli uomini di Garzelli macinano gioco trovando subito due reti. Successivamente, i rossoneri attaccano a testa bassa, arrivando tante volte ad un passo dal 4-4. Tra i protagonisti assoluti di giornata l'estremo difensore della Sangiovannese Panichi che nel finale si erge a difesa della porta deviando sulla traversa il tiro a botta sicura di Eramnazi. A tre decimi dalla fine della partita, nell'ultima azione, la Lucchese strappa il pareggio grazie al gol di Mustapha Byaze, autore di un poker di reti che consente alla Pantera di ottenere un punto importante per il morale.
lunedì, 27 ottobre 2025, 09:05
Torna questa sera (ore 19.05) l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare, ma non solo visto che la Lucchese torna in campo domani, del pari amaro di San Giuliano maturato anche grazie ad un arbitraggio molto discutibile ma dove non mancano le colpe dei rossoneri...
venerdì, 24 ottobre 2025, 08:45
Da venerdì 24 ottobre sarà attiva la prevendita per la gara Lucchese-Sestese valevole per la 9ª giornata del campionato di Eccellenza Toscana, in programma martedì 28 ottobre alle ore 14:30 al Porta Elisa: ecco i prezzi e dove acquistare i tagliandi
giovedì, 23 ottobre 2025, 17:43
I rossoneri, che in settimana hanno analizzato attentamente gli errori commessi contro la formazione senese, devono invertire il trend. Ad attenderli alla Palestra Itis ci sarà la Futsal Sangiovannese, nella gara valida per la 5^giornata del campionato di Serie C1
mercoledì, 22 ottobre 2025, 18:27
Il San Giuliano ha comunicato le modalità di accesso allo stadio comunale dove sabato prossimo, alle ore 15, sarà in campo la Lucchese. Per i tifosi rossoneri riservati numerosi parcheggi e la tribuna coperta: ecco dove parcheggiare