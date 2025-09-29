Futsal Lucchese, ecco l'insidiosa trasferta con il Cus Pisa

Mondo Pantera
mercoledì, 1 ottobre 2025, 17:27
Trasferta insidiosa per la Futsal Lucchese che venerdì alle 22:00 sarà di scena ,in trasferta, contro il temibile Cus Pisa. Dopo la battuta di arresto della settimana scorsa, i rossoneri vogliono subito reagire e iniziare a macinare punti. Sulla carta si preannuncia una partita di sofferenza, contro un avversario tra i più quotati del massimo campionato regionale.
"Il Cus Pisa è tra le favorite per la vittoria finale – ha evidenziato mister Riccardo Garzelli (in foto) -, in organico hanno diversi calciatori di categoria superiore. In settimana, insieme ai ragazzi abbiamo analizzato attentamente gli errori commessi contro la Vigor Fucecchio. Mi aspetto una sfida aperta ad ogni risultato, con i nostri avversari che proveranno a far valere il fattore casa".
Il Cus Pisa è stata tra le sorprese della passata stagione, conclusa al secondo posto in classifica e con la sconfitta nella finale dei playoff regionali contro il San Giovanni. I gialloblu hanno confermato gran parte della rosa dell'anno scorso, mettendo a segno diversi colpi importanti come il pivot Manuel Bartoli che tra Coppa Italia e campionato ha già messo a segno 9 reti in 3 partite. Come la Lucchese, anche i ragazzi di Agosti hanno iniziato il campionato con il piede sbagliato, perdendo per 11-7 in trasferta contro la Virtus Poggibonsi.
martedì, 30 settembre 2025, 07:58
Ha preso il via l'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione: dopo tre giornate è in testa il giovane attaccante Riad. Ecco la classifica
lunedì, 29 settembre 2025, 17:49
Da martedì 30 settembre sarà attiva la prevendita per la gara Lucchese-Fratres Perignano di Coppa Italia Dilettanti, in programma mercoledì 1 ottobre alle ore 18. Ecco i prezzi, dove acquistare i biglietti e i settori dello stadio aperti
lunedì, 29 settembre 2025, 14:48
Si è concluso il primo weekend di impegni ufficiali per tutte le formazioni giovanili della Futsal Lucchese. La società può dirsi soddisfatta dei risultati ottenuti dai giovani rossoneri, frutto di un lavoro di scouting portato avanti in estate e del potenziale dei calciatori che sono scesi in campo
lunedì, 29 settembre 2025, 08:42
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare della seconda vittoria dei rossoneri che danno continuità ai risultati, ma anche della nuova maglia esibita contro la Pro Livorno: stasera ore 19.05