Mondo Pantera



Futsal Lucchese, ecco l'insidiosa trasferta con il Cus Pisa

mercoledì, 1 ottobre 2025, 17:27

Trasferta insidiosa per la Futsal Lucchese che venerdì alle 22:00 sarà di scena ,in trasferta, contro il temibile Cus Pisa. Dopo la battuta di arresto della settimana scorsa, i rossoneri vogliono subito reagire e iniziare a macinare punti. Sulla carta si preannuncia una partita di sofferenza, contro un avversario tra i più quotati del massimo campionato regionale.

"Il Cus Pisa è tra le favorite per la vittoria finale – ha evidenziato mister Riccardo Garzelli (in foto) -, in organico hanno diversi calciatori di categoria superiore. In settimana, insieme ai ragazzi abbiamo analizzato attentamente gli errori commessi contro la Vigor Fucecchio. Mi aspetto una sfida aperta ad ogni risultato, con i nostri avversari che proveranno a far valere il fattore casa".

Il Cus Pisa è stata tra le sorprese della passata stagione, conclusa al secondo posto in classifica e con la sconfitta nella finale dei playoff regionali contro il San Giovanni. I gialloblu hanno confermato gran parte della rosa dell'anno scorso, mettendo a segno diversi colpi importanti come il pivot Manuel Bartoli che tra Coppa Italia e campionato ha già messo a segno 9 reti in 3 partite. Come la Lucchese, anche i ragazzi di Agosti hanno iniziato il campionato con il piede sbagliato, perdendo per 11-7 in trasferta contro la Virtus Poggibonsi.