Futsal Lucchese, esame Sorba in trasferta. Garzelli: "Squadra importante, serve il giusto atteggiamento"

giovedì, 16 ottobre 2025, 14:51

La Futsal Lucchese vuole dare continuità alle due vittorie arrivate in campionato e in Coppa Italia. I rossoneri saranno di scena domani sera alle ore 22:15 al Palazzetto di San Rocco a Pilli, in provincia di Siena, contro La Sorba Casciano, nella 4^ giornata di Serie C1.

L'ultimo posto in classifica degli avversari non deve trarre in inganno la Pantera, alla ricerca adesso della terza vittoria di fila: "Contro la Sorba sarà una gara insidiosa – ha esordito il tecnico Riccardo Garzelli ,- il fatto che non abbiano ancora vinto non significa niente. Hanno una rosa attrezzata, con diversi calciatori che hanno militato in categorie superiori. Inoltre ai nastri di partenza del campionato erano stati accreditati come tra le favorite per la vittoria finale. Da parte nostra sarà fondamentale affrontare la partita con il giusto atteggiamento, convinti delle nostre possibilità. Sono fiducioso perché la squadra ha reagito bene dopo un inizio non semplice. Chiaro che un ulteriore vittoria farebbe bene al nostro morale. Per il momento non guarderei la classifica, il campionato è lungo".

La Sorba Casciano è una delle matricole della Serie C1. I senesi, che sono tornati nel massimo campionato regionale a distanza di sei anni dall'ultima volta, nella passata stagione hanno vinto nettamente lo scorso campionato di Serie C2, ipotecando la promozione con diverse giornate d'anticipo. In estate la società ha adottato la linea della continuità,confermando in panchina mister Alessandro Fontani. La Sorba è stata protagonista di un inizio di stagione complesso, con tre sconfitte consecutive, in altrettante gare di campionato, e l'eliminazione in Coppa Toscana.