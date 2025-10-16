Futsal Lucchese, fine settimana nero per la prima squadra e le giovanili

Mondo Pantera
lunedì, 20 ottobre 2025, 17:35
Dopo la sconfitta per 2-1 di Casciano della prima squadra, non riescono le gare del giovanile, a strappare qualche sorriso nel fine settimana rossonero.
Il risultato più amaro arriva dall'U23 in C2 sconfitto 1-6 in casa da La 10 Livorno, un punteggio che non rispecchia la differenza di valori fra le due squadre, ma giusto per l'andamento della gara dove i rossoneri hanno pagato la poca convinzione e gli errori in fase di costruzione. Primo tempo chiuso sullo 0-2 a causa di due gravi errori su palle perse, nella ripresa arriva il goal che riapre la partita con En Nached, seguito dal 1-3 ospite. Poi un momento di black-out nel finale, fa scappare i labronici. Nota a margine l'espulsione di capitan Ben Feddoul che ha il demerito di reagire ad un colpo subito a palla ferma.
Una buona partita per l'U15 sotto età, che cedono il passo alla capolista Play League, che si impone in maniera rotonda all'ITIS, ma i giovanissimi rossoneri si sono fatti apprezzare per lunghi tratti, in cui si è notato una squadra coesa che ha espresso buone trame.
Per l'Under 19 che arrivava a questa gara a punteggio pieno, una partita complicata con i campioni regionali della Vigor Fucecchio. Dopo un inizio promettente i rossoneri subiscono la pressione vigoriana fino allo 0-3, la Lucchese prende le misure e accorcia con capitan Scatena che fa chiudere la prima frazione sul 1-3 in favore degli ospiti.
Nel secondo tempo i rossoneri appaiono più stanchi e contratti, la Vigor prende il pallino del gioco e crea, mentre i rossoneri provano in ripartenza a fare male arrivando molte volte davanti al Portiere avversario ma senza colpire. Finisce 1-4 una partita comunque gradevole e divertente nonostante sia accompagnata da un risultato negativo.
Un weekend pieno di spunti, al quale bisognerà reagire da subito per invertire il trend.
lunedì, 20 ottobre 2025, 11:44
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare della vittoria con il Castelnuovo che lancia i rossoneri in testa alla classifica e di farlo insieme al patron rossonero Matteo Brunori che sarà a disposizione per le domande dei tifosi
sabato, 18 ottobre 2025, 13:41
La conferma dal direttore generale Gianni: "Stiamo lavorando per attivare il nostro sito e una volta terminata questa operazione, le maglie saranno disponibili on line ma anche fisicamente sia allo store dello stadio ma non solo: contiamo di farcela in una-due settimane"
venerdì, 17 ottobre 2025, 08:41
Dopo sei giornate, l'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione, vede in testa Riad, ma Lorenzini lo insegue a un passo
giovedì, 16 ottobre 2025, 14:51
La Futsal Lucchese vuole dare continuità alle due vittorie arrivate in campionato e in Coppa Italia. I rossoneri saranno di scena domani sera alle ore 22:15 al Palazzetto di San Rocco a Pilli, in provincia di Siena