Mondo Pantera



Futsal Lucchese, fine settimana nero per la prima squadra e le giovanili

lunedì, 20 ottobre 2025, 17:35

Dopo la sconfitta per 2-1 di Casciano della prima squadra, non riescono le gare del giovanile, a strappare qualche sorriso nel fine settimana rossonero.



Il risultato più amaro arriva dall'U23 in C2 sconfitto 1-6 in casa da La 10 Livorno, un punteggio che non rispecchia la differenza di valori fra le due squadre, ma giusto per l'andamento della gara dove i rossoneri hanno pagato la poca convinzione e gli errori in fase di costruzione. Primo tempo chiuso sullo 0-2 a causa di due gravi errori su palle perse, nella ripresa arriva il goal che riapre la partita con En Nached, seguito dal 1-3 ospite. Poi un momento di black-out nel finale, fa scappare i labronici. Nota a margine l'espulsione di capitan Ben Feddoul che ha il demerito di reagire ad un colpo subito a palla ferma.



Una buona partita per l'U15 sotto età, che cedono il passo alla capolista Play League, che si impone in maniera rotonda all'ITIS, ma i giovanissimi rossoneri si sono fatti apprezzare per lunghi tratti, in cui si è notato una squadra coesa che ha espresso buone trame.



Per l'Under 19 che arrivava a questa gara a punteggio pieno, una partita complicata con i campioni regionali della Vigor Fucecchio. Dopo un inizio promettente i rossoneri subiscono la pressione vigoriana fino allo 0-3, la Lucchese prende le misure e accorcia con capitan Scatena che fa chiudere la prima frazione sul 1-3 in favore degli ospiti.



Nel secondo tempo i rossoneri appaiono più stanchi e contratti, la Vigor prende il pallino del gioco e crea, mentre i rossoneri provano in ripartenza a fare male arrivando molte volte davanti al Portiere avversario ma senza colpire. Finisce 1-4 una partita comunque gradevole e divertente nonostante sia accompagnata da un risultato negativo.



Un weekend pieno di spunti, al quale bisognerà reagire da subito per invertire il trend.