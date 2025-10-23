Mondo Pantera



Futsal Lucchese, fine settimana sulle montagne russe per le giovanili rossonere

martedì, 28 ottobre 2025, 12:09

In un fine settimana dove la prima squadra firma il pari a 3 decimi di secondo dal termine, non mancano le emozioni anche per le giovanili della pantera. Sconfitta per 7-2 sul campo della corazzata SLAC per U23, che dopo un primo tempo di estrema difficoltà riapre la gara sul 4-2 con Brizzi e Cantone. Nel finale i padroni di casa ristabiliscono le distanze.

L'Under 19 di Demi, piena di defezioni, si presentava alla difficilissima gara di Poggibonsi con la voglia di reagire alla sconfitta di settimana scorsa patita ai danni dei campioni regionali della Vigor Fucecchio. A Poggibonsi, sotto 2-0, i rossoneri non mollano e prima accorciano con Scatena per poi pareggiare allo scadere con Rayyan El Bassroui su tiro libero. Un punto prezioso che da morale e consapevolezza, anche per come maturato.

Under 15 (in foto) invece che ribalta una rocambolesca partita a Firenze contro il Quarto Tempo nei minuti finali, dopo una gara passata quasi per intero ad inseguire. Dopo il 2-0 della squadra di casa ed il pari di Marsili (2-2) ad inizio ripresa, i rossoneri vanno poi nuovamente in svantaggio. Ma a 3 minuti dalla fine salgono in cattedra Pardo Ortiz e Lucchesi a suggellare il sorpasso (saranno 3 assist per il primo a fine gara e addirittura poker per il secondo).