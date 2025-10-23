Futsal Lucchese, fine settimana sulle montagne russe per le giovanili rossonere

Mondo Pantera
martedì, 28 ottobre 2025, 12:09
In un fine settimana dove la prima squadra firma il pari a 3 decimi di secondo dal termine, non mancano le emozioni anche per le giovanili della pantera. Sconfitta per 7-2 sul campo della corazzata SLAC per U23, che dopo un primo tempo di estrema difficoltà riapre la gara sul 4-2 con Brizzi e Cantone. Nel finale i padroni di casa ristabiliscono le distanze.
L'Under 19 di Demi, piena di defezioni, si presentava alla difficilissima gara di Poggibonsi con la voglia di reagire alla sconfitta di settimana scorsa patita ai danni dei campioni regionali della Vigor Fucecchio. A Poggibonsi, sotto 2-0, i rossoneri non mollano e prima accorciano con Scatena per poi pareggiare allo scadere con Rayyan El Bassroui su tiro libero. Un punto prezioso che da morale e consapevolezza, anche per come maturato.
Under 15 (in foto) invece che ribalta una rocambolesca partita a Firenze contro il Quarto Tempo nei minuti finali, dopo una gara passata quasi per intero ad inseguire. Dopo il 2-0 della squadra di casa ed il pari di Marsili (2-2) ad inizio ripresa, i rossoneri vanno poi nuovamente in svantaggio. Ma a 3 minuti dalla fine salgono in cattedra Pardo Ortiz e Lucchesi a suggellare il sorpasso (saranno 3 assist per il primo a fine gara e addirittura poker per il secondo).
lunedì, 27 ottobre 2025, 14:49
La Futsal Lucchese strappa all'ultimo secondo un punto contro la Futsal Sangiovannese. Pareggio pirotecnico per 4-4 tra i rossoneri e i biancazzurri che all'Itis si spartiscono la posta in palio. Un recupero di rilievo per Garzelli che ritrova il classe 2007 El Bassraoui, out in queste prime settimane per...
lunedì, 27 ottobre 2025, 09:05
Torna questa sera (ore 19.05) l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare, ma non solo visto che la Lucchese torna in campo domani, del pari amaro di San Giuliano maturato anche grazie ad un arbitraggio molto discutibile ma dove non mancano le colpe dei rossoneri...
venerdì, 24 ottobre 2025, 08:45
Da venerdì 24 ottobre sarà attiva la prevendita per la gara Lucchese-Sestese valevole per la 9ª giornata del campionato di Eccellenza Toscana, in programma martedì 28 ottobre alle ore 14:30 al Porta Elisa: ecco i prezzi e dove acquistare i tagliandi
giovedì, 23 ottobre 2025, 17:43
I rossoneri, che in settimana hanno analizzato attentamente gli errori commessi contro la formazione senese, devono invertire il trend. Ad attenderli alla Palestra Itis ci sarà la Futsal Sangiovannese, nella gara valida per la 5^giornata del campionato di Serie C1