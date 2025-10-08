Mondo Pantera



Futsal Lucchese, i risultati del weekend del settore giovanile

lunedì, 13 ottobre 2025, 12:03

Sabato è andata in campo la Serie C2 nell'amichevole contro l'Under 19 Nazionale del Versilia. Un match utile a chiarire gli aspetti su cui lavorare in settimana , dato l'imminente e atteso debutto in campionato sabato prossimo all'ITIS con La10 Livorno.

Weekend di conferme per l'Under 19, che ottiene il terzo successo consecutivo in altrettante gare, nel confronto del PalaOliveti con il Citta di Massa che ha visto la Lucchese imporsi per 4-2. La formazione di Demi, è al comando della classifica del campionato regionale in coabitazione con altre 4 squadre. Un risultato inaspettato se si pensa che si tratta di una squadra formata in estate e da tanti ragazzi debuttanti nel modo del pallone a rimbalzo controllato.

La vittoria di Massa, marchiata da Meli, capitan Scatena e dalla prima doppietta rossonera di Yankuba Camara, ha rischiato di essere compromessa dall'eccesso di errori sottoporta della Pantera, che ha calciato ripetutamente verso la porta apuana, ma con scarsa precisione. Servirà una gara diversa da ora in avanti, visto che i giovani rossoneri se la vedranno con tre delle favorite alla vittoria del campionato regionale nelle prossime quattro gare.

La prossima sfida vedrà la Lucchese ospitare i campioni in carica regionali della Vigor Fucecchio all'ITIS, domenica mattina.

L'Under 15, in campo sabato scorso a San Gimignano, si è invece vista superare dai gialloblù di casa per 4-1 (il timbro per la Pantera è rappresentato dal sesto goal in stagione di Lorenzo Lucchesi). Un risultato accompagnato da una prestazione un po' più opaca rispetto alle prime due uscite, ma che non deve minare il bellissimo percorso di crescita dei giovanissimi rossoneri che si sono presentati, come sempre, con soli calciatori nati fra il 2012 e 2013 (ad eccezione del portiere Cagnoni 2011) e l'avversario in questione si presentava alla sfida da campione di inverno della scorsa stagione e semifinalista per l'assegnazione del titolo regionale.

Marsili e compagni sono ora attesi da una serie di sfide impegnative, a partire dalla prima con la Play League, formazione fiorentina apparsa fra le più competitive del campionato in questo primo scorcio di torneo.