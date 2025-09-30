Mondo Pantera



Futsal Lucchese, i risultati del weekend del settore giovanile

lunedì, 6 ottobre 2025, 17:32

Il fine settimana del vivaio della Futsal Lucchese si chiude con un bilancio agrodolce, frutto di una vittoria e una sconfitta. Tuttavia l'aspetto più rilevante va oltre i risultati: i giovani rossoneri stanno dimostrando infatti un encomiabile spirito di sacrifico e coesione, adattandosi prontamente alle richieste dei propri allenatori.

Dopo il successo maturato contro il Cus Pisa, l'U19 concede il bis. All'Itis, la Lucchese centra la seconda vittoria consecutiva imponendosi con un netto 7-3 contro il Casentino C5. La Pantera è autrice di una partita solida e spietata, riuscendo ad imporre il proprio gioco sin dai minuti iniziali.

A dividersi la palma di migliore in campo sono Meli e Scatena, entrambi autori di una tripletta che ha indirizzato la partita in modo decisivo. Seconda vittoria consecutiva che dà morale e consapevolezza alla Lucchese, prima a pari merito con Tau, Vigor Fucecchio, Sangiovannese e Pontedera. Nel prossimo turno i ragazzi di mister Demi saranno di scena in trasferta contro il Città di Massa.

Esordio casalingo amaro invece per l'U15 che incassa una sconfitta per 4-2 contro i campioni regionali del Versilia. La Pantera tiene botta ai biancazzurri, giocando a viso aperto, salvo poi arrendersi di fronte alla forza dell'avversario. Quinto gol in due partite per Lorenzo Lucchesi, trascinatore dei rossoneri in queste prime due uscite.