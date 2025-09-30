Futsal Lucchese, i risultati del weekend del settore giovanile

Mondo Pantera
lunedì, 6 ottobre 2025, 17:32
Il fine settimana del vivaio della Futsal Lucchese si chiude con un bilancio agrodolce, frutto di una vittoria e una sconfitta. Tuttavia l'aspetto più rilevante va oltre i risultati: i giovani rossoneri stanno dimostrando infatti un encomiabile spirito di sacrifico e coesione, adattandosi prontamente alle richieste dei propri allenatori.
Dopo il successo maturato contro il Cus Pisa, l'U19 concede il bis. All'Itis, la Lucchese centra la seconda vittoria consecutiva imponendosi con un netto 7-3 contro il Casentino C5. La Pantera è autrice di una partita solida e spietata, riuscendo ad imporre il proprio gioco sin dai minuti iniziali.
A dividersi la palma di migliore in campo sono Meli e Scatena, entrambi autori di una tripletta che ha indirizzato la partita in modo decisivo. Seconda vittoria consecutiva che dà morale e consapevolezza alla Lucchese, prima a pari merito con Tau, Vigor Fucecchio, Sangiovannese e Pontedera. Nel prossimo turno i ragazzi di mister Demi saranno di scena in trasferta contro il Città di Massa.
Esordio casalingo amaro invece per l'U15 che incassa una sconfitta per 4-2 contro i campioni regionali del Versilia. La Pantera tiene botta ai biancazzurri, giocando a viso aperto, salvo poi arrendersi di fronte alla forza dell'avversario. Quinto gol in due partite per Lorenzo Lucchesi, trascinatore dei rossoneri in queste prime due uscite.
lunedì, 6 ottobre 2025, 08:42
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare del pari di Forte dei Marmi che ha evidenziato miglioramenti nel gioco ma ancora limiti in fase realizzativa.
sabato, 4 ottobre 2025, 23:46
Non basta il cuore e il coraggio alla Futsal Lucchese che perde per 3-2 contro il Cus Pisa, nella 2^giornata di Serie C1. In una gara fisica e all'insegna di tanto nervosismo, i rossoneri escono comunque a testa alta dal "Pala Geodetica", giocando alla pari contro una delle favorite del...
mercoledì, 1 ottobre 2025, 17:27
Venerdì alle 22 i rossoneri saranno di scena, in trasferta, contro il temibile Cus Pisa. Dopo la battuta di arresto della settimana scorsa, c'è voglia di reagire e iniziare a macinare punti. Sulla carta si preannuncia una partita di sofferenza, contro un avversario tra i più quotati del massimo campionato...
martedì, 30 settembre 2025, 07:58
Ha preso il via l'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione: dopo tre giornate è in testa il giovane attaccante Riad. Ecco la classifica