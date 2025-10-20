Mondo Pantera



Futsal Lucchese, ostacolo Sangiovannese

giovedì, 23 ottobre 2025, 17:43

La Futsal Lucchese vuole lasciarsi alle spalle la sconfitta maturata sul campo de La Sorba Casciano. I rossoneri, che in settimana hanno analizzato attentamente gli errori commessi contro la formazione senese, devono invertire il trend. Ad attenderli alla Palestra Itis (fischio d'inizio ore 22) ci sarà la Futsal Sangiovannese, nella gara valida per la 5^giornata del campionato di Serie C1.

"Il match di domani si preannuncia difficile – ha esordito mister Riccardi Garzelli -, i biancoblù arrivano a questo appuntamento con il morale alto. In settimana abbiamo analizzato gli errori commessi venerdì scorso: a livello di prestazione non abbiamo demeritato, ma negli ultimi metri abbiamo fallito tante occasioni. Restano da valutare le condizioni fisiche di qualche giocatore, ma eventuali assenze non devono diventare un alibi. Dobbiamo portare a casa la vittoria a tutti i costi. Un ulteriore sconfitta ci relegherebbe nei bassifondi della classifica".

Dopo aver disputato per undici anni di fila il campionato nazionale di Serie B, nella passata stagione per i biancoblù è arrivata la retrocessione nel massimo campionato regionale. La Futsal San Giovannese si presenta a questo appuntamento con un ruolino di marcia di 7 punti, frutto di 2 vittorie e 1 pareggio. L'unica sconfitta è arrivata il 28 settembre scorso, all'esordio contro la Midland. In estate, la società ha optato per la conferma sulla panchina della prima squadra di mister Francesco Ferrini. I trascinatori della Futsal Sangiovannese sono Mehmeti e Falleni, capocannonieri del massimo campionato regionale con 7 reti a testa.