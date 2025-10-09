Mondo Pantera



Futsal Lucchese, poker al Five to Five: primato e passaggio ai quarti di Coppa Toscana

martedì, 14 ottobre 2025, 12:26

La Coppa Toscana regala gioie alla Futsal Lucchese che strappa il pass per i quarti di finale da capolista del proprio raggruppamento. A distanza di 72 ore dal successo maturato in campionato, all'Itis i rossoneri domano per 4-2 uno stoico Five-to-Five, fino all'ultimo secondo in partita. Garzelli ritrova Eramanzi ma deve fare a meno di Rovella, uscito malconcio dal confronto contro il Midland.

L'approccio non è dei migliori, con la Lucchese che parte in sordina e lascia spazi alla manovra avversaria. Passano pochi minuti e gli ospiti sono bravi a sfruttare l'errore in impostazione della Pantera, andando a colpire con il talentuoso Laghcha Abderrazak. Quinta rete in stagione per il classe 2001. Dopo il timeout chiamato da Garzelli, la Lucchese torna in campo con un altro piglio, trovando il pareggio con il gol dell'ex di Giuseppe Catania. Nel finale del primo tempo assistiamo ad un monologo rossonero: a 50'' dalla sirena, Byaze si divora il gol del vantaggio facendosi ipnotizzare da pochi passi da Pergolesi.

Il secondo tempo della Lucchese rispecchia i principi di gioco del proprio tecnico, quali intensità e tecnica. Dopo pochi secondi, i padroni di casa ribaltano la gara prima con Byaze che, da pochi passi trova la buca d'angolo, e Catania, autore del tris che però non chiude definitivamente la pratica. La Pantera deve infatti aggrapparsi al suo portiere Emanuele Vernace che prima neutralizza un tiro libero e poi compie una serie di interventi miracolosi che negano il gol al Five-to-Five. Prosegue quindi il percorso in Coppa Toscana della Lucchese che accede alla fase ad eliminazione diretta, con i quarti di finale in programma per lunedì 24 novembre. In campionato invece, la Lucchese sarà di scena venerdì alle 22:00 a Siena, contro la Sorba Casciano.

Futsal Lucchese 4-2 Five to Five

Marcatori: 2 Catania (L), 2 Byaze (L), 2 Laghcha Abderrazak (F)

Futsal Lucchese: Vernace, Ait Laamiri, Unti, Eramnazi, Izouhar, Santelli, Benjohair, Giannini, Stefanini, Byaze, Santoni, Catania. All: Garzelli

Five to Five: Pergolesi, Casarosa, Carmignani, Lagcha Adil, Laghcha Abderrazak, Minnecci, Pace, Falconetti, Polloni, Incoronato, Nafafaa, Di Lecce. All: Ciampi