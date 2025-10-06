Futsal Lucchese, show casalingo: sette reti e Midland battuta

Mondo Pantera
sabato, 11 ottobre 2025, 17:41
La Futsal Lucchese trova la prima gioia del proprio campionato, imponendosi con un netto 7-2 in casa contro la Midland. Reduci da un inizio non semplice, i rossoneri regalano una prestazione convincente e caparbia, abbandonando così i bassifondi della classifica. Garzelli deve fare a meno di Chouhbane, Angilletta e dello squalificato Eramnazi, ritrovando però i giovani Santoni e Benjohair.
Nel primo tempo entrambe le squadre giocano a viso aperto. Gli avversari, che prima di questo appuntamento si trovavano a punteggio pieno, provano a sfruttare diverse trame individuali. La Lucchese invece prova a sfruttare le sue armi migliori, quali l'aggressività e la rapidità. Il protagonista assoluto del primo tempo dei rossoneri è Byaze, autore di una tripletta. Nel finale, la Midland rientra in partita con il sigillo di Lebbaraa. Prima frazione nel segno di tanti gol e spettacolo.
Nel secondo tempo la Lucchese cambia nettamente passo, imponendosi sia tecnicamente che fisicamente. I rossoneri lasciano pochissimi spazi agli avversari, allungando ulteriormente il gap grazie alla doppietta di Izouhar. Prima gioia tra i grandi anche per Achraf Benjohair, classe 2005 prodotto del vivaio della Pantera. Nei minuti finali arriva anche la firma di Giannini, che sigla così la sua terza rete in stagione. Vittoria che da morale ai ragazzi di Garzelli attesi adesso da altre due partite in meno di una settimana. La Lucchese infatti tornerà subito in campo lunedì sera alle 22:00 all'Itis contro la Five To Five, per ipotecare il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia.
Futsal Lucchese 7-2 Midland
Marcatori: 3 Byaze (L), 2 Izouhar (L), Benjohair (L), Giannini (L), Lebbaraa (M), Barbareschi (M)
Futsal Lucchese: Ait Laamiri, Unti, Benjohair, Catania, Izouhar, Santelli, Byaze, Giannini, Stefanini, Rovella, Santoni, Vernace. All: Garzelli
Midland: Cerezuela, Marzouk, Bandini, Guidi, Boldrini, Gori, Lebbaraa, Barbareschi. All: Ballocci
giovedì, 9 ottobre 2025, 09:10
La Futsal Lucchese al vaglio del primo bivio della propria stagione. Dopo aver incassato due sconfitte contro alcune delle favorite per la vittoria finale, i rossoneri cercano tra le propria mura amiche i primi tre punti del campionato.
mercoledì, 8 ottobre 2025, 18:02
Da giovedì 9 ottobre disponibili i biglietti per Lucchese-Belvedere e sarà attiva la prevendita per la gara valevole per la 5ª giornata del campionato di Eccellenza Toscana, in programma domenica 12 ottobre alle ore 15 al Porta Elisa: dove trovare i biglietti e i prezzi
martedì, 7 ottobre 2025, 08:08
Dopo cinque giornate, l'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione, vede in testa Riad e Pupeschi, terzo è capitan Santeramo
lunedì, 6 ottobre 2025, 17:32
Il fine settimana del vivaio della Futsal Lucchese si chiude con un bilancio agrodolce, frutto di una vittoria e una sconfitta. Tuttavia l'aspetto più rilevante va oltre i risultati: i giovani rossoneri stanno dimostrando infatti un encomiabile spirito di sacrifico e coesione, adattandosi prontamente alle richieste dei propri allenatori