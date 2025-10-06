Mondo Pantera



Futsal Lucchese, show casalingo: sette reti e Midland battuta

sabato, 11 ottobre 2025, 17:41

La Futsal Lucchese trova la prima gioia del proprio campionato, imponendosi con un netto 7-2 in casa contro la Midland. Reduci da un inizio non semplice, i rossoneri regalano una prestazione convincente e caparbia, abbandonando così i bassifondi della classifica. Garzelli deve fare a meno di Chouhbane, Angilletta e dello squalificato Eramnazi, ritrovando però i giovani Santoni e Benjohair.

Nel primo tempo entrambe le squadre giocano a viso aperto. Gli avversari, che prima di questo appuntamento si trovavano a punteggio pieno, provano a sfruttare diverse trame individuali. La Lucchese invece prova a sfruttare le sue armi migliori, quali l'aggressività e la rapidità. Il protagonista assoluto del primo tempo dei rossoneri è Byaze, autore di una tripletta. Nel finale, la Midland rientra in partita con il sigillo di Lebbaraa. Prima frazione nel segno di tanti gol e spettacolo.

Nel secondo tempo la Lucchese cambia nettamente passo, imponendosi sia tecnicamente che fisicamente. I rossoneri lasciano pochissimi spazi agli avversari, allungando ulteriormente il gap grazie alla doppietta di Izouhar. Prima gioia tra i grandi anche per Achraf Benjohair, classe 2005 prodotto del vivaio della Pantera. Nei minuti finali arriva anche la firma di Giannini, che sigla così la sua terza rete in stagione. Vittoria che da morale ai ragazzi di Garzelli attesi adesso da altre due partite in meno di una settimana. La Lucchese infatti tornerà subito in campo lunedì sera alle 22:00 all'Itis contro la Five To Five, per ipotecare il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia.

Futsal Lucchese 7-2 Midland

Marcatori: 3 Byaze (L), 2 Izouhar (L), Benjohair (L), Giannini (L), Lebbaraa (M), Barbareschi (M)

Futsal Lucchese: Ait Laamiri, Unti, Benjohair, Catania, Izouhar, Santelli, Byaze, Giannini, Stefanini, Rovella, Santoni, Vernace. All: Garzelli

Midland: Cerezuela, Marzouk, Bandini, Guidi, Boldrini, Gori, Lebbaraa, Barbareschi. All: Ballocci​

