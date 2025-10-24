Futsal Lucchese, trasferta insidiosa a Monsummano

Mondo Pantera
giovedì, 30 ottobre 2025, 14:38
Trasferta spartiacque per la Futsal Lucchese che domani sera alle 22:15 sarà impegnata alla Palestra "Ciardelli" contro il Monsummano nella 6^giornata del campionato di Serie C1. I quattro punti in classifica rappresentano un bottino magro per i rossoneri, chiamati adesso ad una svolta sia caratteriale che di risultati, tenendo conto anche dell'obiettivo playoff prefissato all'inizio della stagione.
Di fronte l'ultima della classe, ancora a secco di vittorie e reduce da una pesantissima sconfitta contro il Poggibonsi: "Sulla carta potrebbe sembrare una sfida semplice – ha evidenziando mister Garzelli (in foto) – ma in realtà la gara di domani sera nasconde diverse insidie. Sebbene il Monsummano sia un avversario di spessore leggermente inferiore rispetto alle squadre affrontate fino a questo momento, ci terrei a sottolineare che in Coppa Toscana comunque si sono qualificati per i quarti di finale. Contro la Sangiovannese è stata una gara a due facce, dove nel primo tempo abbiamo commessi dei gravi errori difensivi. Mi aspetto quindi la prestazione e l'atteggiamento della seconda frazione. In settimana ho avuto un confronto abbastanza duro con i ragazzi, dichiarando di essere pronto a farmi da parte qualora fossi io il problema. La squadra però si è assunta le responsabilità: d'ora in avanti contano solo i fatti".
Il Monsummano, fanalino di coda del massimo campionato regionale, è l'unica squadra ancora a zero punti. I pistoiesi hanno la peggior difesa, ma occhio alla fase offensiva, dove con 18 reti all'attivo hanno il quarto miglior attacco della Serie C1. Uno degli uomini da tenere d'occhio è l'esperto pivot Federico Petroni, a quota 7 gol. In estate, la società ha deciso di promuovere Giuseppe De Biasi nelle vesti di primo allenatore, dopo l'esperienza nella passata stagione da vice di Zudetich. In Coppa Toscana, il Monsummano ha chiuso il girone di qualificazione al secondo posto dietro il Cus Pisa, qualificandosi così per i quarti di finale.
martedì, 28 ottobre 2025, 12:09
In un fine settimana dove la prima squadra firma il pari a 3 decimi di secondo dal termine, non mancano le emozioni anche per le giovanili della pantera. Sconfitta per 7-2 sul campo della corazzata SLAC per U23: tutti gli altri risultati
lunedì, 27 ottobre 2025, 14:49
La Futsal Lucchese strappa all'ultimo secondo un punto contro la Futsal Sangiovannese. Pareggio pirotecnico per 4-4 tra i rossoneri e i biancazzurri che all'Itis si spartiscono la posta in palio. Un recupero di rilievo per Garzelli che ritrova il classe 2007 El Bassraoui, out in queste prime settimane per...
lunedì, 27 ottobre 2025, 09:05
Torna questa sera (ore 19.05) l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare, ma non solo visto che la Lucchese torna in campo domani, del pari amaro di San Giuliano maturato anche grazie ad un arbitraggio molto discutibile ma dove non mancano le colpe dei rossoneri...
venerdì, 24 ottobre 2025, 08:45
Da venerdì 24 ottobre sarà attiva la prevendita per la gara Lucchese-Sestese valevole per la 9ª giornata del campionato di Eccellenza Toscana, in programma martedì 28 ottobre alle ore 14:30 al Porta Elisa: ecco i prezzi e dove acquistare i tagliandi