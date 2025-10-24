Mondo Pantera



Futsal Lucchese, trasferta insidiosa a Monsummano

giovedì, 30 ottobre 2025, 14:38

Trasferta spartiacque per la Futsal Lucchese che domani sera alle 22:15 sarà impegnata alla Palestra "Ciardelli" contro il Monsummano nella 6^giornata del campionato di Serie C1. I quattro punti in classifica rappresentano un bottino magro per i rossoneri, chiamati adesso ad una svolta sia caratteriale che di risultati, tenendo conto anche dell'obiettivo playoff prefissato all'inizio della stagione.

Di fronte l'ultima della classe, ancora a secco di vittorie e reduce da una pesantissima sconfitta contro il Poggibonsi: "Sulla carta potrebbe sembrare una sfida semplice – ha evidenziando mister Garzelli (in foto) – ma in realtà la gara di domani sera nasconde diverse insidie. Sebbene il Monsummano sia un avversario di spessore leggermente inferiore rispetto alle squadre affrontate fino a questo momento, ci terrei a sottolineare che in Coppa Toscana comunque si sono qualificati per i quarti di finale. Contro la Sangiovannese è stata una gara a due facce, dove nel primo tempo abbiamo commessi dei gravi errori difensivi. Mi aspetto quindi la prestazione e l'atteggiamento della seconda frazione. In settimana ho avuto un confronto abbastanza duro con i ragazzi, dichiarando di essere pronto a farmi da parte qualora fossi io il problema. La squadra però si è assunta le responsabilità: d'ora in avanti contano solo i fatti".

Il Monsummano, fanalino di coda del massimo campionato regionale, è l'unica squadra ancora a zero punti. I pistoiesi hanno la peggior difesa, ma occhio alla fase offensiva, dove con 18 reti all'attivo hanno il quarto miglior attacco della Serie C1. Uno degli uomini da tenere d'occhio è l'esperto pivot Federico Petroni, a quota 7 gol. In estate, la società ha deciso di promuovere Giuseppe De Biasi nelle vesti di primo allenatore, dopo l'esperienza nella passata stagione da vice di Zudetich. In Coppa Toscana, il Monsummano ha chiuso il girone di qualificazione al secondo posto dietro il Cus Pisa, qualificandosi così per i quarti di finale.