Gazzettino d'argento, in testa Riad e Pupeschi

Mondo Pantera
martedì, 7 ottobre 2025, 08:08
Dopo cinque giornate, l'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione, vede in testa Riad e Pupeschi.
L'attaccante e il difensore conducono la classifica con un voto medio pari a 6,33, alle loro spalle c'è capitan Santeramo con 6,25 e più dietro Rotondo (6,17) e Milan (6,13). Sono sei i rossoneri che per il momento non arrivano alla sufficienza media. A Forte dei Marmi, il migliore in campo è stato proprio il difensore Pupeschi che ha collezionato un voto medio pari a 6,50.
La diciannovesima edizione del trofeo ha confermato il regolamento dello scorso campionato: al premio concorrono solo i rossoneri che hanno terminato la stagione con la maglia della Lucchese. Ed è restato naturalmente in vigore anche il numero minimo di partite della stagione regolare, ovvero la metà più una, quest'anno dunque la soglia minima è fissata in 18 presenze, non contando eventuali play off e play out. Per verificare tutti i voti basta cliccare sulla rubrica "Promossi e bocciati".
La speciale classifica di "Promossi e bocciati" che determina la classifica del Gazzettino d'argento, relativa al rendimento dei rossoneri, è stata stilata in base ai voti assegnati ogni singola giornata da: Gazzetta Lucchese, Il Tirreno, La Nazione, (i quotidiani nazionali non riportano voti). Nella scorsa stagione, a vincere era stato Edoardo Saporiti che aveva battuto sul finale Simone Magnaghi e Alessandro Selvini.
In passato, il premio, prima di Saporiti, era stato vinto da: Rizzo Pinna, Tiritiello, Belloni, Bianchi, Coletta, Falcone, Fanucchi, Forte, Terrani, Mingazzini, Tarantino, Casapieri, Tosto, Marotta, Biggi, Pera e Masini.
lunedì, 6 ottobre 2025, 17:32
Il fine settimana del vivaio della Futsal Lucchese si chiude con un bilancio agrodolce, frutto di una vittoria e una sconfitta. Tuttavia l'aspetto più rilevante va oltre i risultati: i giovani rossoneri stanno dimostrando infatti un encomiabile spirito di sacrifico e coesione, adattandosi prontamente alle richieste dei propri allenatori
lunedì, 6 ottobre 2025, 08:42
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare del pari di Forte dei Marmi che ha evidenziato miglioramenti nel gioco ma ancora limiti in fase realizzativa.
sabato, 4 ottobre 2025, 23:46
Non basta il cuore e il coraggio alla Futsal Lucchese che perde per 3-2 contro il Cus Pisa, nella 2^giornata di Serie C1. In una gara fisica e all'insegna di tanto nervosismo, i rossoneri escono comunque a testa alta dal "Pala Geodetica", giocando alla pari contro una delle favorite del...
mercoledì, 1 ottobre 2025, 17:27
Venerdì alle 22 i rossoneri saranno di scena, in trasferta, contro il temibile Cus Pisa. Dopo la battuta di arresto della settimana scorsa, c'è voglia di reagire e iniziare a macinare punti. Sulla carta si preannuncia una partita di sofferenza, contro un avversario tra i più quotati del massimo campionato...