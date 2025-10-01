Mondo Pantera



Gazzettino d'argento, in testa Riad e Pupeschi

martedì, 7 ottobre 2025, 08:08

Dopo cinque giornate, l'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione, vede in testa Riad e Pupeschi.

L'attaccante e il difensore conducono la classifica con un voto medio pari a 6,33, alle loro spalle c'è capitan Santeramo con 6,25 e più dietro Rotondo (6,17) e Milan (6,13). Sono sei i rossoneri che per il momento non arrivano alla sufficienza media. A Forte dei Marmi, il migliore in campo è stato proprio il difensore Pupeschi che ha collezionato un voto medio pari a 6,50.

La diciannovesima edizione del trofeo ha confermato il regolamento dello scorso campionato: al premio concorrono solo i rossoneri che hanno terminato la stagione con la maglia della Lucchese. Ed è restato naturalmente in vigore anche il numero minimo di partite della stagione regolare, ovvero la metà più una, quest'anno dunque la soglia minima è fissata in 18 presenze, non contando eventuali play off e play out. Per verificare tutti i voti basta cliccare sulla rubrica "Promossi e bocciati".

La speciale classifica di "Promossi e bocciati" che determina la classifica del Gazzettino d'argento, relativa al rendimento dei rossoneri, è stata stilata in base ai voti assegnati ogni singola giornata da: Gazzetta Lucchese, Il Tirreno, La Nazione, (i quotidiani nazionali non riportano voti). Nella scorsa stagione, a vincere era stato Edoardo Saporiti che aveva battuto sul finale Simone Magnaghi e Alessandro Selvini.

In passato, il premio, prima di Saporiti, era stato vinto da: Rizzo Pinna, Tiritiello, Belloni, Bianchi, Coletta, Falcone, Fanucchi, Forte, Terrani, Mingazzini, Tarantino, Casapieri, Tosto, Marotta, Biggi, Pera e Masini.