Gazzettino d'argento: Riad ancora in testa ma Lorenzini insegue

Mondo Pantera
venerdì, 17 ottobre 2025, 08:41
Dopo sei giornate di campionato, l'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione, vede in testa Riad, ma Lorenzini lo insegue a un passo.
L'attaccante ha un voto medio pari a 6,37, il difensore si ferma a 6,36. Terzi incomodi, Rotondo e Bartolotta che sono appaiati a 6,17, poi Santeramo a 6,09 e Milan a 6,08. A Viareggio, il migliore incampo è stato Riad con un voto medio di 6,83 seguito da Bartolotta con 6,5.
La diciannovesima edizione del trofeo ha confermato il regolamento dello scorso campionato: al premio concorrono solo i rossoneri che hanno terminato la stagione con la maglia della Lucchese. Ed è restato naturalmente in vigore anche il numero minimo di partite della stagione regolare, ovvero la metà più una, quest'anno dunque la soglia minima è fissata in 18 presenze, non contando eventuali play off e play out. Per verificare tutti i voti basta cliccare sulla rubrica "Promossi e bocciati".
La speciale classifica di "Promossi e bocciati" che determina la classifica del Gazzettino d'argento, relativa al rendimento dei rossoneri, è stata stilata in base ai voti assegnati ogni singola giornata da: Gazzetta Lucchese, Il Tirreno, La Nazione, (i quotidiani nazionali non riportano voti). Nella scorsa stagione, a vincere era stato Edoardo Saporiti che aveva battuto sul finale Simone Magnaghi e Alessandro Selvini.
In passato, il premio, prima di Saporiti, era stato vinto da: Rizzo Pinna, Tiritiello, Belloni, Bianchi, Coletta, Falcone, Fanucchi, Forte, Terrani, Mingazzini, Tarantino, Casapieri, Tosto, Marotta, Biggi, Pera e Masini.
giovedì, 16 ottobre 2025, 14:51
La Futsal Lucchese vuole dare continuità alle due vittorie arrivate in campionato e in Coppa Italia. I rossoneri saranno di scena domani sera alle ore 22:15 al Palazzetto di San Rocco a Pilli, in provincia di Siena
giovedì, 16 ottobre 2025, 08:39
Da giovedì 16 ottobre disponibili i biglietti per Lucchese-Castelnuovo Garfagnana sarà attiva la prevendita per la gara valevole per la 5ª giornata del campionato di Eccellenza Toscana, in programma domenica prossima alle ore 15 al Porta Elisa. Gli orari della biglietteria e i prezzi
martedì, 14 ottobre 2025, 12:26
La Coppa Toscana regala gioie alla Futsal Lucchese che strappa il pass per i quarti di finale da capolista del proprio raggruppamento. A distanza di 72 ore dal successo maturato in campionato, all'Itis i rossoneri domano per 4-2 uno stoico Five-to-Five, fino all'ultimo secondo in partita
lunedì, 13 ottobre 2025, 12:03
Sabato è andata in campo la Serie C2 nell'amichevole contro l'Under 19 Nazionale del Versilia. Un match utile a chiarire gli aspetti su cui lavorare in settimana , dato l'imminente e atteso debutto in campionato sabato prossimo all'ITIS con La10 Livorno. Ecco tutti gli altri risultati