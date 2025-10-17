Banca di Pescia

Gazzettino d'argento: Riad inizia a prendere il largo

martedì, 21 ottobre 2025, 14:45

Dopo sette giornate di campionato, l'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione, vede in testa Riad, che allunga in classifica. alle sue spalle, Lorenzini e Bartolotta.

L'attaccante ha un voto medio pari a 6,44,  dietro ecco Lorenzini a 6,41, terzo Bartolotta a 6,28. Poi, più dietro, Rotondo (6,17), Pupeschi (6,14) , Santeramo 86,13) e Milan (6,12). Giochi ovviamente ancora apertissimi. Contro il Castelnuovo, il migliore in campo sono stati i due autori delle reti: Riad e Bartolotta che hanno ricevuto un voto medio pari a 6,83.

La diciannovesima edizione del trofeo ha confermato il regolamento dello scorso campionato: al premio concorrono solo i rossoneri che hanno terminato la stagione con la maglia della Lucchese. Ed è restato naturalmente in vigore anche il numero minimo di partite della stagione regolare, ovvero la metà più una, quest'anno dunque la soglia minima è fissata in 18 presenze, non contando eventuali play off e play out. Per verificare tutti i voti basta cliccare sulla rubrica "Promossi e bocciati". 

La speciale classifica di "Promossi e bocciati" che determina la classifica del Gazzettino d'argento, relativa al rendimento dei rossoneri, è stata stilata in base ai voti assegnati ogni singola giornata da: Gazzetta Lucchese, Il Tirreno, La Nazione, (i quotidiani nazionali non riportano voti). Nella scorsa stagione, a vincere era stato Edoardo Saporiti che aveva battuto sul finale Simone Magnaghi e Alessandro Selvini.

In passato, il premio, prima di Saporiti, era stato vinto da: Rizzo Pinna, Tiritiello, Belloni, Bianchi, Coletta, Falcone, Fanucchi, Forte, Terrani, Mingazzini, Tarantino, Casapieri, Tosto, Marotta, Biggi, Pera e Masini.

