Gazzettino d'argento, Bartolotta prova a inseguire Riad

domenica, 2 novembre 2025, 19:52

Dopo nove giornate di campionato, l'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione, vede sempre in testa Riad e l'unico che al momento sembra provare a tenergli il passo è Bartolotta. 

L'attaccante ha un voto medio pari a 6,5 (in crescita),  dietro ecco Bartolotta a 6,31, poi Lorenzini con 6,22. Più dietro, Santeramo (6,19) , Pupeschi (6,12) e Milan (6,09). Giochi ovviamente ancora apertissimi. Contro la Sestese, ultima gara giocata dai rossoneri, il migliore in campo  è stato per distacco Caggianese conun voto medio pari a 7,33.

La diciannovesima edizione del trofeo ha confermato il regolamento dello scorso campionato: al premio concorrono solo i rossoneri che hanno terminato la stagione con la maglia della Lucchese. Ed è restato naturalmente in vigore anche il numero minimo di partite della stagione regolare, ovvero la metà più una, quest'anno dunque la soglia minima è fissata in 18 presenze, non contando eventuali play off e play out. Per verificare tutti i voti basta cliccare sulla rubrica "Promossi e bocciati". 

La speciale classifica di "Promossi e bocciati" che determina la classifica del Gazzettino d'argento, relativa al rendimento dei rossoneri, è stata stilata in base ai voti assegnati ogni singola giornata da: Gazzetta Lucchese, Il Tirreno, La Nazione, (i quotidiani nazionali non riportano voti). Nella scorsa stagione, a vincere era stato Edoardo Saporiti che aveva battuto sul finale Simone Magnaghi e Alessandro Selvini.

In passato, il premio, prima di Saporiti, era stato vinto da: Rizzo Pinna, Tiritiello, Belloni, Bianchi, Coletta, Falcone, Fanucchi, Forte, Terrani, Mingazzini, Tarantino, Casapieri, Tosto, Marotta, Biggi, Pera e Masini.

Altri articoli in Mondo Pantera

venerdì, 31 ottobre 2025, 08:24

Maida ha raggiunto Beppe

Ha raggiunto il suo amore di una vita: Maida Giorgetti, moglie dello storico tifoso rossonero Beppe Lorenzini deceduto nella primavera del 2024, è morta nella serata di ieri dopo una breve e fulminante malattia: scompare un altro voto notissimo della curva

giovedì, 30 ottobre 2025, 14:38

Futsal Lucchese, trasferta insidiosa a Monsummano

Trasferta spartiacque per la Futsal Lucchese che domani sera alle 22:15 sarà impegnata alla Palestra "Ciardelli" contro il Monsummano nella 6^giornata del campionato di Serie C1. I quattro punti in classifica rappresentano un bottino magro per i rossoneri, chiamati adesso ad una svolta sia caratteriale che di risultati

martedì, 28 ottobre 2025, 12:09

Futsal Lucchese, fine settimana sulle montagne russe per le giovanili rossonere

In un fine settimana dove la prima squadra firma il pari a 3 decimi di secondo dal termine, non mancano le emozioni anche per le giovanili della pantera. Sconfitta per 7-2 sul campo della corazzata SLAC per U23: tutti gli altri risultati

lunedì, 27 ottobre 2025, 14:49

Futsal Lucchese, Byaze salva i rossoneri: pareggio pirotecnico contro la Sangiovannese

La Futsal Lucchese strappa all'ultimo secondo un punto contro la Futsal Sangiovannese. Pareggio pirotecnico per 4-4 tra i rossoneri e i biancazzurri che all'Itis si spartiscono la posta in palio. Un recupero di rilievo per Garzelli che ritrova il classe 2007 El Bassraoui, out in queste prime settimane per...

