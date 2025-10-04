Banca di Pescia

Lucchese-Belvedere, biglietti in vendita

mercoledì, 8 ottobre 2025, 18:02

Da giovedì 9 ottobre disponibili i biglietti per Lucchese-Belvedere e sarà attiva la prevendita per la gara valevole per la 5ª giornata del campionato di Eccellenza Toscana, in programma domenica 12 ottobre alle ore 15 presso il Porta Elisa. 

Ecco i prezzi della biglietteria: 

  • Gradinata Intero: € 15
  • Gradinata Ridotto (15-25 anni, Over 70): € 10
  • Gradinata Ridotto (donne e 8-14 anni): € 7
  • Curva Ovest Intero: € 10
  • Curva Ovest Ridotto (15-25 anni, Over 70): € 7
  • Curva Ovest Ridotto (donne e 8-14 anni): € 6
  • Tribuna Laterale Intero: € 25
  • Tribuna Laterale Ridotto (15-25 anni, Over 70): € 20
  • Tribuna Laterale Ridotto (donne e 8-14 anni): € 13


Ecco dove trovarli:

  • Online su: www.go2.it
  • Lucca Carta – Porcari
    • Giovedì e venerdì: 9:00 – 19:00 (orario continuato)
    • Sabato: 9:00 – 13:00 
  • Lucchese Point
    • Giovedì e venerdì 15:30 – 19:30
    • Sabato: 15:30 – 19:00
    • Domenica: 10:00 fino a inizio gara



martedì, 7 ottobre 2025, 08:08

Gazzettino d'argento, in testa Riad e Pupeschi

Dopo cinque giornate, l'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione, vede in testa Riad e Pupeschi, terzo è capitan Santeramo

lunedì, 6 ottobre 2025, 17:32

Futsal Lucchese, i risultati del weekend del settore giovanile

Il fine settimana del vivaio della Futsal Lucchese si chiude con un bilancio agrodolce, frutto di una vittoria e una sconfitta. Tuttavia l'aspetto più rilevante va oltre i risultati: i giovani rossoneri stanno dimostrando infatti un encomiabile spirito di sacrifico e coesione, adattandosi prontamente alle richieste dei propri allenatori

lunedì, 6 ottobre 2025, 08:42

Stasera la nuova puntata di Corner Corto

Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare del pari di Forte dei Marmi che ha evidenziato miglioramenti nel gioco ma ancora limiti in fase realizzativa.

sabato, 4 ottobre 2025, 23:46

Futsal Lucchese, Byaze e Santelli non bastano: rossoneri sconfitti dal Cus Pisa

Non basta il cuore e il coraggio alla Futsal Lucchese che perde per 3-2 contro il Cus Pisa, nella 2^giornata di Serie C1. In una gara fisica e all'insegna di tanto nervosismo, i rossoneri escono comunque a testa alta dal "Pala Geodetica", giocando alla pari contro una delle favorite del...

