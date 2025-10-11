Lucchese-Castelnuovo, biglietti in vendita

Altri articoli in Mondo Pantera

martedì, 14 ottobre 2025, 12:26

La Coppa Toscana regala gioie alla Futsal Lucchese che strappa il pass per i quarti di finale da capolista del proprio raggruppamento. A distanza di 72 ore dal successo maturato in campionato, all'Itis i rossoneri domano per 4-2 uno stoico Five-to-Five, fino all'ultimo secondo in partita

lunedì, 13 ottobre 2025, 12:03

Sabato è andata in campo la Serie C2 nell'amichevole contro l'Under 19 Nazionale del Versilia. Un match utile a chiarire gli aspetti su cui lavorare in settimana , dato l'imminente e atteso debutto in campionato sabato prossimo all'ITIS con La10 Livorno. Ecco tutti gli altri risultati

lunedì, 13 ottobre 2025, 08:29

Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare del pari casalingo con il Belvedere che ha lasciato l'amaro in bocca e confermato i limiti offensivi della squadra rossonera, ma anche della imminente trasferta di Viareggio che è stata vietata ai tifosi della Lucchese: lunedì, ore...

sabato, 11 ottobre 2025, 17:41

La formazione rossonera trova la prima gioia del proprio campionato, imponendosi con un netto 7-2 in casa contro la Midland. Reduci da un inizio non semplice, i rossoneri regalano una prestazione convincente e caparbia, abbandonando così i bassifondi della classifica