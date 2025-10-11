Lucchese-Castelnuovo, biglietti in vendita

Mondo Pantera
giovedì, 16 ottobre 2025, 08:39
Da giovedì 16 ottobre disponibili i biglietti per Lucchese-Castelnuovo Garfagnana sarà attiva la prevendita per la gara valevole per la 5ª giornata del campionato di Eccellenza Toscana, in programma domenica 12 ottobre alle ore 15 presso il Porta Elisa.
Ecco i prezzi della biglietteria:
Ecco dove trovarli:
martedì, 14 ottobre 2025, 12:26
La Coppa Toscana regala gioie alla Futsal Lucchese che strappa il pass per i quarti di finale da capolista del proprio raggruppamento. A distanza di 72 ore dal successo maturato in campionato, all'Itis i rossoneri domano per 4-2 uno stoico Five-to-Five, fino all'ultimo secondo in partita
lunedì, 13 ottobre 2025, 12:03
Sabato è andata in campo la Serie C2 nell'amichevole contro l'Under 19 Nazionale del Versilia. Un match utile a chiarire gli aspetti su cui lavorare in settimana , dato l'imminente e atteso debutto in campionato sabato prossimo all'ITIS con La10 Livorno. Ecco tutti gli altri risultati
lunedì, 13 ottobre 2025, 08:29
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare del pari casalingo con il Belvedere che ha lasciato l'amaro in bocca e confermato i limiti offensivi della squadra rossonera, ma anche della imminente trasferta di Viareggio che è stata vietata ai tifosi della Lucchese: lunedì, ore...
sabato, 11 ottobre 2025, 17:41
La formazione rossonera trova la prima gioia del proprio campionato, imponendosi con un netto 7-2 in casa contro la Midland. Reduci da un inizio non semplice, i rossoneri regalano una prestazione convincente e caparbia, abbandonando così i bassifondi della classifica