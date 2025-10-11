Banca di Pescia

Lucchese-Castelnuovo, biglietti in vendita

giovedì, 16 ottobre 2025, 08:39

Da giovedì 16 ottobre disponibili i biglietti per Lucchese-Castelnuovo Garfagnana sarà attiva la prevendita per la gara valevole per la 5ª giornata del campionato di Eccellenza Toscana, in programma domenica 12 ottobre alle ore 15 presso il Porta Elisa. 

Ecco i prezzi della biglietteria: 

  • Gradinata Intero: € 15
  • Gradinata Ridotto (15-25 anni, Over 70): € 10
  • Gradinata Ridotto (donne e 8-14 anni): € 7
  • Curva Ovest Intero: € 10
  • Curva Ovest Ridotto (15-25 anni, Over 70): € 7
  • Curva Ovest Ridotto (donne e 8-14 anni): € 6
  • Tribuna Laterale Intero: € 25
  • Tribuna Laterale Ridotto (15-25 anni, Over 70): € 20
  • Tribuna Laterale Ridotto (donne e 8-14 anni): € 13


Ecco dove trovarli:

  • Online su: www.go2.it
  • Lucca Carta – Porcari
    • Giovedì e venerdì: 9:00 – 19:00 (orario continuato)
    • Sabato: 9:00 – 13:00 
  • Lucchese Point
    • Giovedì e venerdì 15:30 – 19:30
    • Sabato: 15:30 – 19:00
    • Domenica: 10:00 fino a inizio gara

 

martedì, 14 ottobre 2025, 12:26

Futsal Lucchese, poker al Five to Five: primato e passaggio ai quarti di Coppa Toscana

La Coppa Toscana regala gioie alla Futsal Lucchese che strappa il pass per i quarti di finale da capolista del proprio raggruppamento. A distanza di 72 ore dal successo maturato in campionato, all'Itis i rossoneri domano per 4-2 uno stoico Five-to-Five, fino all'ultimo secondo in partita

lunedì, 13 ottobre 2025, 12:03

Futsal Lucchese, i risultati del weekend del settore giovanile

Sabato è andata in campo la Serie C2 nell'amichevole contro l'Under 19 Nazionale del Versilia. Un match utile a chiarire gli aspetti su cui lavorare in settimana , dato l'imminente e atteso debutto in campionato sabato prossimo all'ITIS con La10 Livorno. Ecco tutti gli altri risultati

lunedì, 13 ottobre 2025, 08:29

Stasera la nuova puntata di Corner Corto

Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare del pari casalingo con il Belvedere che ha lasciato l'amaro in bocca e confermato i limiti offensivi della squadra rossonera, ma anche della imminente trasferta di Viareggio che è stata vietata ai tifosi della Lucchese: lunedì, ore...

sabato, 11 ottobre 2025, 17:41

Futsal Lucchese, show casalingo: sette reti e Midland battuta

La formazione rossonera trova la prima gioia del proprio campionato, imponendosi con un netto 7-2 in casa contro la Midland. Reduci da un inizio non semplice, i rossoneri regalano una prestazione convincente e caparbia, abbandonando così i bassifondi della classifica

