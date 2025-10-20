Banca di Pescia

Lucchese-Sestese, biglietti in vendita

venerdì, 24 ottobre 2025, 08:45

La Lucchese Calcio comunica che da venerdì 24 ottobre sarà attiva la prevendita per la gara Lucchese-Sestese valevole per la 9ª giornata del campionato di Eccellenza Toscana, in programma martedì 28 ottobre alle ore 14:30 presso lo Stadio Porta Elisa.

 PREZZI BIGLIETTERIA

  • Gradinata Intero: € 15
  • Gradinata Ridotto (15-25 anni, Over 70): € 10
  • Gradinata Ridotto (donne e 8-14 anni): € 7
  • Curva Ovest Intero: € 10
  • Curva Ovest Ridotto (15-25 anni, Over 70): € 7
  • Curva Ovest Ridotto (donne e 8-14 anni): € 6
  • Tribuna Laterale Intero: € 25
  • Tribuna Laterale Ridotto (15-25 anni, Over 70): € 20
  • Tribuna Laterale Ridotto (donne e 8-14 anni): € 13



PUNTI VENDITA

  • Online su: www.go2.it

  • Lucca Carta – Porcari
    • Venerdì: 9:00 – 19:00 (orario continuato)
    • Sabato: 9:00 – 13:00 
    • Lunedì: 9:00 – 19:00 (orario continuato)
    • Martedì: 9:00 fino a inizio gara

  • Lucchese Point
    • Venerdì 15:30 – 19:30
    • Lunedì 15:30 – 19:30
    • Martedì: 10:00 fino a inizio gara

Altri articoli in Mondo Pantera

giovedì, 23 ottobre 2025, 17:43

Futsal Lucchese, ostacolo Sangiovannese

I rossoneri, che in settimana hanno analizzato attentamente gli errori commessi contro la formazione senese, devono invertire il trend. Ad attenderli alla Palestra Itis ci sarà la Futsal Sangiovannese, nella gara valida per la 5^giornata del campionato di Serie C1

mercoledì, 22 ottobre 2025, 18:27

San Giuliano-Lucchese, ecco il settore riservato ai tifosi rossoneri

Il San Giuliano ha comunicato le modalità di accesso allo stadio comunale dove sabato prossimo, alle ore 15, sarà in campo la Lucchese. Per i tifosi rossoneri riservati numerosi parcheggi e la tribuna coperta: ecco dove parcheggiare

martedì, 21 ottobre 2025, 14:45

Gazzettino d'argento: Riad inizia a prendere il largo

Dopo sette giornate di campionato, l'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione, vede in testa Riad, che allunga in classifica. alle sue spalle, Lorenzini e Bartolotta

lunedì, 20 ottobre 2025, 17:35

Futsal Lucchese, fine settimana nero per la prima squadra e le giovanili

Dopo la sconfitta per 2-1 di Casciano della prima squadra, non riescono le gare del giovanile, a strappare qualche sorriso nel fine settimana rossonero, a cominciare dalla Under 23 travolta in casa: tutti i risultati

