Lucchese-Sestese, biglietti in vendita

Mondo Pantera
venerdì, 24 ottobre 2025, 08:45
La Lucchese Calcio comunica che da venerdì 24 ottobre sarà attiva la prevendita per la gara Lucchese-Sestese valevole per la 9ª giornata del campionato di Eccellenza Toscana, in programma martedì 28 ottobre alle ore 14:30 presso lo Stadio Porta Elisa.
PREZZI BIGLIETTERIA
PUNTI VENDITA
giovedì, 23 ottobre 2025, 17:43
I rossoneri, che in settimana hanno analizzato attentamente gli errori commessi contro la formazione senese, devono invertire il trend. Ad attenderli alla Palestra Itis ci sarà la Futsal Sangiovannese, nella gara valida per la 5^giornata del campionato di Serie C1
mercoledì, 22 ottobre 2025, 18:27
Il San Giuliano ha comunicato le modalità di accesso allo stadio comunale dove sabato prossimo, alle ore 15, sarà in campo la Lucchese. Per i tifosi rossoneri riservati numerosi parcheggi e la tribuna coperta: ecco dove parcheggiare
martedì, 21 ottobre 2025, 14:45
Dopo sette giornate di campionato, l'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione, vede in testa Riad, che allunga in classifica. alle sue spalle, Lorenzini e Bartolotta
lunedì, 20 ottobre 2025, 17:35
Dopo la sconfitta per 2-1 di Casciano della prima squadra, non riescono le gare del giovanile, a strappare qualche sorriso nel fine settimana rossonero, a cominciare dalla Under 23 travolta in casa: tutti i risultati