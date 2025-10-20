Lucchese-Sestese, biglietti in vendita

Altri articoli in Mondo Pantera

giovedì, 23 ottobre 2025, 17:43

I rossoneri, che in settimana hanno analizzato attentamente gli errori commessi contro la formazione senese, devono invertire il trend. Ad attenderli alla Palestra Itis ci sarà la Futsal Sangiovannese, nella gara valida per la 5^giornata del campionato di Serie C1

mercoledì, 22 ottobre 2025, 18:27

Il San Giuliano ha comunicato le modalità di accesso allo stadio comunale dove sabato prossimo, alle ore 15, sarà in campo la Lucchese. Per i tifosi rossoneri riservati numerosi parcheggi e la tribuna coperta: ecco dove parcheggiare

martedì, 21 ottobre 2025, 14:45

Dopo sette giornate di campionato, l'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione, vede in testa Riad, che allunga in classifica. alle sue spalle, Lorenzini e Bartolotta

lunedì, 20 ottobre 2025, 17:35

Dopo la sconfitta per 2-1 di Casciano della prima squadra, non riescono le gare del giovanile, a strappare qualche sorriso nel fine settimana rossonero, a cominciare dalla Under 23 travolta in casa: tutti i risultati