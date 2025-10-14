Mondo Pantera



Nuove maglie rossonere: a breve saranno messe in vendita

sabato, 18 ottobre 2025, 13:41

Le belle maglie della Lucchese firmate Kappa e Studio Sport saranno messe in vendita a breve, una due settimane al massimo: è quanto ha confermato il direttore generale rossonero Andrea Gianni durante un incontro con i giornalisti a cui era presenta anche il patron Brunori: "Le metteremo in vendita nel nostro store dello stadio e avvieremo anche l'ecommerce sul nostro sito. Inoltre, sono in corso alcuni contatti con attività cittadine per avere ulteriore canali di vendita sia pure non con solo materiale della Lucchese".

Il tutto, è stato assicurato, a breve, appena il nuovo sito internet della società entrerà in funzione (in questi giorni è appena ripresa l'attività del profilo social della Lucchese): "Contiamo entro una-due settimane di essere operativi e a quel punto partirà la vendita anche sul sito della società, stiamo lavorando all'ordine delle maglie".