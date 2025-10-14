Banca di Pescia

Nuove maglie rossonere: a breve saranno messe in vendita

sabato, 18 ottobre 2025, 13:41

Le belle maglie della Lucchese firmate Kappa e Studio Sport saranno messe in vendita a breve, una due settimane al massimo: è quanto ha confermato il direttore generale rossonero Andrea Gianni durante un incontro con i giornalisti a cui era presenta anche il patron Brunori: "Le metteremo in vendita nel nostro store dello stadio e avvieremo anche l'ecommerce sul nostro sito. Inoltre, sono in corso alcuni contatti con attività cittadine per avere ulteriore canali di vendita sia pure non con solo materiale della Lucchese".

Il tutto, è stato assicurato, a breve, appena il nuovo sito internet della società entrerà in funzione (in questi giorni è appena ripresa l'attività del profilo social della Lucchese): "Contiamo entro una-due settimane di essere operativi e a quel punto partirà la vendita anche sul sito della società, stiamo lavorando all'ordine delle maglie".

 

venerdì, 17 ottobre 2025, 08:41

Gazzettino d'argento: Riad ancora in testa ma Lorenzini insegue

Dopo sei giornate, l'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione, vede in testa Riad, ma Lorenzini lo insegue a un passo

giovedì, 16 ottobre 2025, 14:51

Futsal Lucchese, esame Sorba in trasferta. Garzelli: "Squadra importante, serve il giusto atteggiamento"

La Futsal Lucchese vuole dare continuità alle due vittorie arrivate in campionato e in Coppa Italia. I rossoneri saranno di scena domani sera alle ore 22:15 al Palazzetto di San Rocco a Pilli, in provincia di Siena

giovedì, 16 ottobre 2025, 08:39

Lucchese-Castelnuovo, biglietti in vendita

Da giovedì 16 ottobre disponibili i biglietti per Lucchese-Castelnuovo Garfagnana sarà attiva la prevendita per la gara valevole per la 5ª giornata del campionato di Eccellenza Toscana, in programma domenica prossima alle ore 15 al Porta Elisa. Gli orari della biglietteria e i prezzi

martedì, 14 ottobre 2025, 12:26

Futsal Lucchese, poker al Five to Five: primato e passaggio ai quarti di Coppa Toscana

La Coppa Toscana regala gioie alla Futsal Lucchese che strappa il pass per i quarti di finale da capolista del proprio raggruppamento. A distanza di 72 ore dal successo maturato in campionato, all'Itis i rossoneri domano per 4-2 uno stoico Five-to-Five, fino all'ultimo secondo in partita

