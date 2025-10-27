Mondo Pantera



Maida ha raggiunto Beppe

venerdì, 31 ottobre 2025, 08:24

Ha raggiunto il suo amore di una vita: Maida Giorgetti, moglie dello storico tifoso rossonero Beppe Lorenzini deceduto nella primavera del 2024, è morta nella serata di ieri dopo una breve e fulminante malattia.

Maida, conosciuta da tutti e da tutti apprezzata, per una vita ha aiutato Beppe nella gestione dell'edicola di via Fillungo, covo dei tifosi rossoneri per generazioni, ed ha seguito la Lucchese per decenni interi. Dopo la scomparsa del marito, se possibile, aveva intensificato ancora di più le sue presenze allo stadio, ovviamente in curva, l'ultima gara, di una fila lunghissima, a cui ha assistito è stata quella contro la Pro Livorno. Con lei se ne va un'altra persona amata da tutto il popolo rossonero e se ne va un altro pezzo del cuore di tutti noi. Alla famiglia, a cominciare dalla cognata e sorella di Beppe, Annamaria le condoglianze di tutta la redazione.