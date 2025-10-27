Maida ha raggiunto Beppe

Mondo Pantera
venerdì, 31 ottobre 2025, 08:24
Ha raggiunto il suo amore di una vita: Maida Giorgetti, moglie dello storico tifoso rossonero Beppe Lorenzini deceduto nella primavera del 2024, è morta nella serata di ieri dopo una breve e fulminante malattia.
Maida, conosciuta da tutti e da tutti apprezzata, per una vita ha aiutato Beppe nella gestione dell'edicola di via Fillungo, covo dei tifosi rossoneri per generazioni, ed ha seguito la Lucchese per decenni interi. Dopo la scomparsa del marito, se possibile, aveva intensificato ancora di più le sue presenze allo stadio, ovviamente in curva, l'ultima gara, di una fila lunghissima, a cui ha assistito è stata quella contro la Pro Livorno. Con lei se ne va un'altra persona amata da tutto il popolo rossonero e se ne va un altro pezzo del cuore di tutti noi. Alla famiglia, a cominciare dalla cognata e sorella di Beppe, Annamaria le condoglianze di tutta la redazione.
giovedì, 30 ottobre 2025, 14:38
Trasferta spartiacque per la Futsal Lucchese che domani sera alle 22:15 sarà impegnata alla Palestra "Ciardelli" contro il Monsummano nella 6^giornata del campionato di Serie C1. I quattro punti in classifica rappresentano un bottino magro per i rossoneri, chiamati adesso ad una svolta sia caratteriale che di risultati
martedì, 28 ottobre 2025, 12:09
In un fine settimana dove la prima squadra firma il pari a 3 decimi di secondo dal termine, non mancano le emozioni anche per le giovanili della pantera. Sconfitta per 7-2 sul campo della corazzata SLAC per U23: tutti gli altri risultati
lunedì, 27 ottobre 2025, 14:49
La Futsal Lucchese strappa all'ultimo secondo un punto contro la Futsal Sangiovannese. Pareggio pirotecnico per 4-4 tra i rossoneri e i biancazzurri che all'Itis si spartiscono la posta in palio. Un recupero di rilievo per Garzelli che ritrova il classe 2007 El Bassraoui, out in queste prime settimane per...
lunedì, 27 ottobre 2025, 09:05
Torna questa sera (ore 19.05) l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare, ma non solo visto che la Lucchese torna in campo domani, del pari amaro di San Giuliano maturato anche grazie ad un arbitraggio molto discutibile ma dove non mancano le colpe dei rossoneri...