San Giuliano-Lucchese, ecco il settore riservato ai tifosi rossoneri

mercoledì, 22 ottobre 2025, 18:27
Il San Giuliano ha comunicato pochi istanti fa le modalità di accesso allo stadio comunale dove sabato prossimo, alle ore 15, sarà in campo la Lucchese. Per i tifosi di casa i parcheggi riservati saranno di fronte alla gelateria• Via Masaccio, con accesso a piedi tramite passerella pedonale sul fosso. Ingresso: lato campo sintetico. Posizionamento: Gradinata lato SS12.
Per i tifosi rossoneri, invece, i parcheggi riservati sono quelli in via Dinucci (Parcheggio Piscina), largo Collodi, via Verri. Ingresso: dalla consueta biglietteria. Posizionamento: Tribuna coperta. Sarò attivo un divieto di sosta con rimozione dalle ore 12 alle 17:30 su piazzale della Piscina, largo Collodi (Area riservata esclusivamente alla tifoseria ospite).
Bella le parole riservate alla Lucchese da parte della società termale in un post sul suo profilo Facebook: "Sabato al Bui arriva la Lucchese. Una società centenaria, una maglia gloriosa, un nome che ha calcato palcoscenici importanti. Una delle più nobili realtà del calcio toscano. Ma la bellezza di questo sport è che ogni partita è una storia a sé. E questa è la nostra casa. Questo è il nostro tempo. Con umiltà, con rispetto. Ma senza paura. Perché anche Davide, ogni tanto, scrive pagine indimenticabili".
martedì, 21 ottobre 2025, 14:45
Dopo sette giornate di campionato, l'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione, vede in testa Riad, che allunga in classifica. alle sue spalle, Lorenzini e Bartolotta
lunedì, 20 ottobre 2025, 17:35
Dopo la sconfitta per 2-1 di Casciano della prima squadra, non riescono le gare del giovanile, a strappare qualche sorriso nel fine settimana rossonero, a cominciare dalla Under 23 travolta in casa: tutti i risultati
lunedì, 20 ottobre 2025, 11:44
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare della vittoria con il Castelnuovo che lancia i rossoneri in testa alla classifica e di farlo insieme al patron rossonero Matteo Brunori che sarà a disposizione per le domande dei tifosi
sabato, 18 ottobre 2025, 13:41
La conferma dal direttore generale Gianni: "Stiamo lavorando per attivare il nostro sito e una volta terminata questa operazione, le maglie saranno disponibili on line ma anche fisicamente sia allo store dello stadio ma non solo: contiamo di farcela in una-due settimane"