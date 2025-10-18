Mondo Pantera



San Giuliano-Lucchese, ecco il settore riservato ai tifosi rossoneri

mercoledì, 22 ottobre 2025, 18:27

Il San Giuliano ha comunicato pochi istanti fa le modalità di accesso allo stadio comunale dove sabato prossimo, alle ore 15, sarà in campo la Lucchese. Per i tifosi di casa i parcheggi riservati saranno di fronte alla gelateria• Via Masaccio, con accesso a piedi tramite passerella pedonale sul fosso. Ingresso: lato campo sintetico. Posizionamento: Gradinata lato SS12.

Per i tifosi rossoneri, invece, i parcheggi riservati sono quelli in via Dinucci (Parcheggio Piscina), largo Collodi, via Verri. Ingresso: dalla consueta biglietteria. Posizionamento: Tribuna coperta. Sarò attivo un divieto di sosta con rimozione dalle ore 12 alle 17:30 su piazzale della Piscina, largo Collodi (Area riservata esclusivamente alla tifoseria ospite).

Bella le parole riservate alla Lucchese da parte della società termale in un post sul suo profilo Facebook: "Sabato al Bui arriva la Lucchese. Una società centenaria, una maglia gloriosa, un nome che ha calcato palcoscenici importanti. Una delle più nobili realtà del calcio toscano. Ma la bellezza di questo sport è che ogni partita è una storia a sé. E questa è la nostra casa. Questo è il nostro tempo. Con umiltà, con rispetto. Ma senza paura. Perché anche Davide, ogni tanto, scrive pagine indimenticabili".