Stasera la nuova puntata di Corner Corto

Mondo Pantera
lunedì, 13 ottobre 2025, 08:29
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare del pari casalingo con il Belvedere che ha lasciato l'amaro in bocca e confermato i limiti offensivi della squadra rossonera, ma anche della imminente trasferta di Viareggio che è stata vietata ai tifosi della Lucchese.
Da questa stagione, la trasmissione sarà visibile anche sui canali di Retemia che trasmette le partite della squadra di mister Pirozzi. L'orario e il giorno sono sempre i soliti: lunedì, ore 19,05. Retemia si vede attraverso il proprio profilo Facebook le proprie app gratuite sia android che apple su tutti i device che siano smartphone ipad etc. Si vede attraverso la Smart Tv netflix e da pc.
Trenta e passa minuti di approfondimenti insieme a Emanuela Lo Guzzo, Alessandro Lazzarini e Fabrizio Vincenti. Spazio dunque alle vicende rossonere: lunedì alle ⏰19.05: non mancate!
sabato, 11 ottobre 2025, 17:41
La formazione rossonera trova la prima gioia del proprio campionato, imponendosi con un netto 7-2 in casa contro la Midland. Reduci da un inizio non semplice, i rossoneri regalano una prestazione convincente e caparbia, abbandonando così i bassifondi della classifica
giovedì, 9 ottobre 2025, 09:10
La Futsal Lucchese al vaglio del primo bivio della propria stagione. Dopo aver incassato due sconfitte contro alcune delle favorite per la vittoria finale, i rossoneri cercano tra le propria mura amiche i primi tre punti del campionato.
mercoledì, 8 ottobre 2025, 18:02
Da giovedì 9 ottobre disponibili i biglietti per Lucchese-Belvedere e sarà attiva la prevendita per la gara valevole per la 5ª giornata del campionato di Eccellenza Toscana, in programma domenica 12 ottobre alle ore 15 al Porta Elisa: dove trovare i biglietti e i prezzi
martedì, 7 ottobre 2025, 08:08
Dopo cinque giornate, l'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione, vede in testa Riad e Pupeschi, terzo è capitan Santeramo