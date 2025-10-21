Stasera la nuova puntata di Corner Corto

Mondo Pantera
lunedì, 27 ottobre 2025, 09:05
Torna questa sera l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare, ma non solo visto che la Lucchese torna in campo domani, del pari amaro di San Giuliano maturato anche grazie ad un arbitraggio molto discutibile ma dove non mancano le colpe dei rossoneri per non aver saputo chiudere prima il match.
Da questa stagione, la trasmissione sarà visibile anche sui canali di Retemia che trasmette le partite della squadra di mister Pirozzi. L'orario e il giorno sono sempre i soliti: lunedì, ore 19,05. Retemia si vede attraverso il proprio profilo Facebook le proprie app gratuite sia android che apple su tutti i device che siano smartphone ipad etc. Si vede attraverso la Smart Tv netflix e da pc.
Trenta e passa minuti di approfondimenti insieme a Emanuela Lo Guzzo, Alessandro Lazzarini e Fabrizio Vincenti. Spazio dunque alle vicende rossonere: lunedì alle ⏰19.05: non mancate!
venerdì, 24 ottobre 2025, 08:45
Da venerdì 24 ottobre sarà attiva la prevendita per la gara Lucchese-Sestese valevole per la 9ª giornata del campionato di Eccellenza Toscana, in programma martedì 28 ottobre alle ore 14:30 al Porta Elisa: ecco i prezzi e dove acquistare i tagliandi
giovedì, 23 ottobre 2025, 17:43
I rossoneri, che in settimana hanno analizzato attentamente gli errori commessi contro la formazione senese, devono invertire il trend. Ad attenderli alla Palestra Itis ci sarà la Futsal Sangiovannese, nella gara valida per la 5^giornata del campionato di Serie C1
mercoledì, 22 ottobre 2025, 18:27
Il San Giuliano ha comunicato le modalità di accesso allo stadio comunale dove sabato prossimo, alle ore 15, sarà in campo la Lucchese. Per i tifosi rossoneri riservati numerosi parcheggi e la tribuna coperta: ecco dove parcheggiare
martedì, 21 ottobre 2025, 14:45
Dopo sette giornate di campionato, l'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione, vede in testa Riad, che allunga in classifica. alle sue spalle, Lorenzini e Bartolotta