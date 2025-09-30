Banca di Pescia

Stasera la nuova puntata di Corner Corto

lunedì, 6 ottobre 2025, 08:42

Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare del pari di Forte dei Marmi che ha evidenziato miglioramenti nel gioco ma ancora limiti in fase realizzativa.

Da questa stagione, la trasmissione sarà visibile anche sui canali di Retemia che trasmette le partite della squadra di mister Pirozzi. L'orario e il giorno sono sempre i soliti: lunedì, ore 19,05. Retemia si vede attraverso il proprio profilo Facebook le proprie app gratuite sia android che apple su tutti i device che siano smartphone ipad etc. Si vede attraverso la Smart Tv netflix e da pc.

Trenta e passa minuti di approfondimenti insieme a Emanuela Lo Guzzo, Alessandro Lazzarini e Gianluca Andreuccetti. Spazio dunque alle vicende rossonere: lunedì alle ⏰19.05: non mancate!

lunedì, 6 ottobre 2025, 17:32

Futsal Lucchese, i risultati del weekend del settore giovanile

Il fine settimana del vivaio della Futsal Lucchese si chiude con un bilancio agrodolce, frutto di una vittoria e una sconfitta. Tuttavia l'aspetto più rilevante va oltre i risultati: i giovani rossoneri stanno dimostrando infatti un encomiabile spirito di sacrifico e coesione, adattandosi prontamente alle richieste dei propri allenatori

sabato, 4 ottobre 2025, 23:46

Futsal Lucchese, Byaze e Santelli non bastano: rossoneri sconfitti dal Cus Pisa

Non basta il cuore e il coraggio alla Futsal Lucchese che perde per 3-2 contro il Cus Pisa, nella 2^giornata di Serie C1. In una gara fisica e all'insegna di tanto nervosismo, i rossoneri escono comunque a testa alta dal "Pala Geodetica", giocando alla pari contro una delle favorite del...

mercoledì, 1 ottobre 2025, 17:27

Futsal Lucchese, ecco l'insidiosa trasferta con il Cus Pisa

Venerdì alle 22 i rossoneri saranno di scena, in trasferta, contro il temibile Cus Pisa. Dopo la battuta di arresto della settimana scorsa, c'è voglia di reagire e iniziare a macinare punti. Sulla carta si preannuncia una partita di sofferenza, contro un avversario tra i più quotati del massimo campionato...

martedì, 30 settembre 2025, 07:58

Gazzettino d'argento, parte l'edizione numero diciannove

Ha preso il via l'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione: dopo tre giornate è in testa il giovane attaccante Riad. Ecco la classifica

