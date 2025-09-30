Mondo Pantera



Stasera la nuova puntata di Corner Corto

lunedì, 6 ottobre 2025, 08:42

Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare del pari di Forte dei Marmi che ha evidenziato miglioramenti nel gioco ma ancora limiti in fase realizzativa.

Da questa stagione, la trasmissione sarà visibile anche sui canali di Retemia che trasmette le partite della squadra di mister Pirozzi. L'orario e il giorno sono sempre i soliti: lunedì, ore 19,05. Retemia si vede attraverso il proprio profilo Facebook le proprie app gratuite sia android che apple su tutti i device che siano smartphone ipad etc. Si vede attraverso la Smart Tv netflix e da pc.

Trenta e passa minuti di approfondimenti insieme a Emanuela Lo Guzzo, Alessandro Lazzarini e Gianluca Andreuccetti. Spazio dunque alle vicende rossonere: lunedì alle ⏰19.05: non mancate!