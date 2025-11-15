A Corner Corto c'è Andrea Gianni

Mondo Pantera
lunedì, 24 novembre 2025, 08:51
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare della vittoria che lancia i rossoneri al secondo posto in classifica e di farlo insieme al direttore generale Andrea Gianni che sarà a disposizione per le domande dei tifosi.
Da questa stagione, la trasmissione sarà visibile anche sui canali di Retemia che trasmette le partite della squadra di mister Pirozzi. L'orario e il giorno sono sempre i soliti: lunedì, ore 19,05. Retemia si vede attraverso il proprio profilo Facebook le proprie app gratuite sia android che apple su tutti i device che siano smartphone ipad etc. Si vede attraverso la Smart Tv netflix e da pc.
Trenta e passa minuti di approfondimenti insieme a Emanuela Lo Guzzo, Alessandro Lazzarini e Fabrizio Vincenti. Spazio dunque alle vicende rossonere: lunedì alle ⏰19.05: non mancate!
giovedì, 20 novembre 2025, 15:09
rasferta delicata per la Futsal Lucchese che domani sera alle ore 21:30 sarà impegnata al Palasport di Massa contro il Città di Massa nella 9^giornata del campionato di Serie C1. Quattro punti in tre gare: questo è il bilancio dei rossoneri chiamati a fare risultato per evitare di rimanere invischiati...
lunedì, 17 novembre 2025, 20:13
Dopo dodici giornate di campionato, l'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione, vede sempre in testa Riad alle sue spalle avanza capitan Santeramo. Russo migliore in campo contro la Larcianese
sabato, 15 novembre 2025, 19:11
Serata da dimenticare per la Lucchese che cade per 6-3 in casa di un ottimo Five to Five, nell'8^giornata del campionato di Serie C1. Quarta sconfitta in campionato per la formazione di Garzelli che paga un approccio negativo e le tante occasioni sottoporta concesse agli avversari nella prima parte della...