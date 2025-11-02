Coppa Italia, Lucchese-Viareggio: biglietti in vendita da lunedì

Mondo Pantera
sabato, 8 novembre 2025, 14:14
La Lucchese Calcio comunica che da lunedì 10 novembre sarà attiva la prevendita per Lucchese–Viareggio, valida per i quarti di Finale di Coppa Italia Eccellenza Toscana in programma nercoledì 12 novembre alle 20:30 al Porta Elisa
Ecco i prezzi dei biglietti: Curva Ovest Prezzo Unico: € 5; Gradinata Prezzo Unico: € 10; Tribuna Prezzo Unico: € 15. I tagliandi sono acquistabili on line su www.go2.it oppure da Lucca Carta – Porcari o al Lucchese Point dello Stadio, in questo ultimo caso lunedì dalle 15:30 alle 19:30, martedì dalle 15:30 alle 19:30, mercoledì dalle 14:30 fino a inizio gara.
Alla società rossonera è giunta ufficialmente la restrizione alla vendita dei biglietti: la Prefettura di Lucca ha ordina il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nei comuni di Viareggio, Massarosa, Camaiore, Pietrasanta, Seravezza e Forte dei Marmi.
giovedì, 6 novembre 2025, 14:19
Scontro diretto insidoso per la Futsal Lucchese che domani alle ore 22:00 all'Itis ospiterà la sorpresa Timec, gara valida per la 7^giornata del campionato di Serie C1. Sono tre i punti che dividono i rossoneri dalla compagine pratese, attualmente quinta e in piena zona playoff.
mercoledì, 5 novembre 2025, 11:09
Quattro talenti del proprio settore giovanile Yasin En Nached (2006), Rayyan El Bassroui (2007), Christopher Scatena (2007) e Tommaso Meli (2007), sono stati selezionati dalla Rappresentativa Regionale U19 per uno stage in programma per domenica 9 novembre, al Palaisolotto di Firenze
lunedì, 3 novembre 2025, 13:58
Ritrova il sorriso la Futsal Lucchese che nell'ultimo turno di Serie C1 ha sbancato per 5-1 il Pala "Cardelli" di Monsummano. Primo successo in campionato in trasferta per i rossoneri, che ritrovano una vittoria che mancava da quasi un mese, muovendo così la classifica
domenica, 2 novembre 2025, 19:52
Dopo nove giornate di campionato, l'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione, vede sempre in testa Riad e l'unico che al momento sembra provare a tenergli il passo è Bartolotta