Mondo Pantera



Coppa Italia, Lucchese-Viareggio: biglietti in vendita da lunedì

sabato, 8 novembre 2025, 14:14

La Lucchese Calcio comunica che da lunedì 10 novembre sarà attiva la prevendita per Lucchese–Viareggio, valida per i quarti di Finale di Coppa Italia Eccellenza Toscana in programma nercoledì 12 novembre alle 20:30 al Porta Elisa

Ecco i prezzi dei biglietti: Curva Ovest Prezzo Unico: € 5; Gradinata Prezzo Unico: € 10; Tribuna Prezzo Unico: € 15. I tagliandi sono acquistabili on line su www.go2.it oppure da Lucca Carta – Porcari o al Lucchese Point dello Stadio, in questo ultimo caso lunedì dalle 15:30 alle 19:30, martedì dalle 15:30 alle 19:30, mercoledì dalle 14:30 fino a inizio gara.

Alla società rossonera è giunta ufficialmente la restrizione alla vendita dei biglietti: la Prefettura di Lucca ha ordina il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nei comuni di Viareggio, Massarosa, Camaiore, Pietrasanta, Seravezza e Forte dei Marmi.